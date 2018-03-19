استارتاپ ایرانی میوه را اینترنتی و ارزان تر از بازار توزیع می کند

امیرحسین رضایی نژاد مدیر یک استارتاپ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ایده «توزیع اینترنتی میوه ارزان تر از قیمت ستاد تنظیم بازار» گفت: در راستای تامین کالاهای با کیفیت، کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و همچنین دسترسی به یک سیستم جامع توزیع در بهینه ترین شکل ممکن، در قالب یک تیم استارتاپی درصدد برآمدیم تا با توجه به ظرفیت های خود، خدمتی دیگر را اجرایی کنیم.

وی با بیان اینکه برای داشتن یک زنجیره تامین بهینه و با کیفیت فاکتورهای مهمی تاثیرگذار است، اظهار کرد: این تیم ۲۰ نفره، با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب، زیرساخت های احداث شده از قبیل سردخانه و انبارهای دپوی کالا، صنایع بسته بندی یک زنجیره تامین فراگیر و ارزان را در کشور مهیا کرده و به مرکزی برای تولید، نگهداری و توزیع کالاهای گوناگون در کشور بدل شده است.

وی با بیان اینکه از ۲۶ اسفند ماه توزیع مویرگی میوه در سطح کشور انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: افراد با مراجعه به سامانهwww.bazargam.com و عضویت در آن می توانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با بهترین کیفیت در بهینه ترین زمان ممکن و با قیمتی مناسب تر از بازارهای فیزیکی تهیه و دریافت کنند.

رضایی نژاد افزود: البته که تولیدکنندگان، کشاورزان و باغداران سراسر کشور نیز می توانند با توجه به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد شده در بازرگام با بهترین و به روزترین روش های تبلیغاتی محصولات خود را عرضه کنند.

وی بیان داشت: ما در این تیم در صددبرآمدیم تا در فاز اول اجرای این طرح، تامین و توزیع میوه را در شهر تهران و به صورت تحویل درب منزل با قیمتی نازل تر از ستاد تنظیم بازار در دستور کار خود قرار دهیم.

این مدیر استارتاپ با بیان اینکه با این روش، میوه مستقیم از سردخانه تحویل گرفته می شود، عنوان کرد: برای خرید های زیر ۵۰ هزار تومان میزان ۳ هزار و پانصد تومان هزینه دارد و بیشتر از ۵۰ هزار تومان رایگان به درب منزل ارسال می شود.