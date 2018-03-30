پلیس قبل از مالک، متوجه به سرقت رفتن خودروی سواری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "علیرضا یوسف وند" گفت: ماموران انتظامی در ایستگاه ایست و بازرسی متوجه شدند که سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری با مشاهده ایستگاه بازرسی پلیس، بلافاصله با دنده عقب از محل متواری و وارد اولین خیابان فرعی شدند که بلافاصله ماموران حاضر در خدمت، برای بررسی موضوع به تعقیب آنان پرداختند و موفق شدند پس از دقایقی تعقیب و گریز خودروی موصوف را متوقف و هر دو سرنشین را دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه راننده و سرنشین خودرو دارای چندین فقره سابقه هستند بیان داشت: در بازرسی انجام شده از خودروی موصوف تعداد قطعات و لوازم خودرو از قبیل : باند، لاستیک، یک طاقچه عقب خودرو و غیره کشف شد.

این مقام انتظامی توضیح داد: هر دو متهم به کلانتری منتقل و در بازجویی صورت گرفته معترف شدند:" خودرو و لوازم داخل خودرو را با همدستی یکدیگر سرقت که بلافاصله دستگیر شدیم" که متعاقب ان ماموران کلانتری، اقدام به شناسایی مالک خودرو کردند.

رئیس کلانتری ۱۴۲ بااشاره به اینکه مالک خودرو هنوز متوجه به سرقت رفتن خودرو اش نشده بود، وقوع سرقت و کشف خودرو اعلام و از وی دعوت شد که برای تحویل یک دستگاه خودرواش به کلانتری مراجعه نماید.

سرهنگ یوسفوند در پایان خاطر نشان کرد: خودروی کشف شده به مالک وی تحویل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی متهمان برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شدند