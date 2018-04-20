به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، صبح امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز و امشب با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
بر این اساس نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر مشخص شدند:
وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران)، برنده ۱ - مهران رضا زاده (مازندران) ۱
وزن ۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران)، برنده ۶ – باقر یخکشی (مازندران) ۴
وزن ۶۵ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، برنده - پیمان بیابانی (تهران) (بیابانی حضور نیافت)
وزن ۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)، برنده ۵ – مهدی یگانه جعفری (مازندران) ۳
وزن ۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران)، برنده ۴ - مصطفی حسین خانی (تهران) ۳
وزن ۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران)، برنده ۲ – علیرضا قاسمی (تهران) ۱
وزن ۸۶ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران)، برنده ۱۵ – علیرضا کریمی (همدان) ۴
وزن ۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)، برنده ۷– علی ابراهیمی (خراسان رضوی) ۲
وزن ۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)، برنده ۶- حسین رمضانیان (مازندران) ۴
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، برنده ۴- جعفر شمس ناتری (گیلان) صفر
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