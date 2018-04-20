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۳۱ فروردین ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند

نفرات برتر رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد مشخص شدند

نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد عصر امروز جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، صبح امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز و امشب با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بر این اساس نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر مشخص شدند:

وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران)، برنده ۱ - مهران رضا زاده (مازندران) ۱
وزن ۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران)، برنده ۶ – باقر یخکشی (مازندران) ۴
وزن ۶۵ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، برنده -  پیمان بیابانی (تهران) (بیابانی حضور نیافت)
وزن ۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)، برنده ۵ – مهدی یگانه جعفری (مازندران) ۳
وزن ۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران)، برنده ۴ - مصطفی حسین خانی (تهران) ۳
وزن ۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران)، برنده ۲ – علیرضا قاسمی (تهران) ۱
وزن ۸۶ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران)، برنده ۱۵ – علیرضا کریمی (همدان) ۴
وزن ۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)، برنده ۷– علی ابراهیمی (خراسان رضوی) ۲
وزن ۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)، برنده ۶- حسین رمضانیان (مازندران) ۴
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، برنده ۴- جعفر شمس ناتری (گیلان) صفر

کد مطلب 4276196

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