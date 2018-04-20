به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان، صبح امروز جمعه در سالن شهدای هفتم تیر تهران آغاز و امشب با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

بر این اساس نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر مشخص شدند:

وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران)، برنده ۱ - مهران رضا زاده (مازندران) ۱

وزن ۶۱ کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران)، برنده ۶ – باقر یخکشی (مازندران) ۴

وزن ۶۵ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، برنده - پیمان بیابانی (تهران) (بیابانی حضور نیافت)

وزن ۷۰ کیلوگرم: میثم نصیری (زنجان)، برنده ۵ – مهدی یگانه جعفری (مازندران) ۳

وزن ۷۴ کیلوگرم: سعید داداش پور (تهران)، برنده ۴ - مصطفی حسین خانی (تهران) ۳

وزن ۷۹ کیلوگرم: امید حسن تبار (مازندران)، برنده ۲ – علیرضا قاسمی (تهران) ۱

وزن ۸۶ کیلوگرم: احمد بذری (مازندران)، برنده ۱۵ – علیرضا کریمی (همدان) ۴

وزن ۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی (مازندران)، برنده ۷– علی ابراهیمی (خراسان رضوی) ۲

وزن ۹۷ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان (خراسان رضوی)، برنده ۶- حسین رمضانیان (مازندران) ۴

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی)، برنده ۴- جعفر شمس ناتری (گیلان) صفر