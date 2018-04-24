محمدحسین خنکال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه کشاورزی در شرایط کنونی تا حدود زیادی به صنعت وابسته است، ابراز داشت: با توجه به مکانیزه شدن بخش کشاورزی حتی برای خرید یک پیچ تراکتور باید به صنعت مراجعه کرد اما در نوسانات بازار ارز درحالی‌که قیمت نهاده‌ها تغییرنیافته مجبور به پرداخت دو برابری برای خرید همین یک پیچ است.

وی بابیان اینکه در نوسانات ارزی و سوددهی متاسفانه بخش کشاورزی برخلاف صنعت است، افزود: صنعتگر محصول خود را تا زمان تثبیت بازار نمی‌فروشد اما آیا کشاورز نیز می‌تواند به دلایلی مانند بالا رفتن قیمت ارز محصول خود را گرانتر بفروشد؟ دوگانگی حمایت از تولید را چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟

فشار بر کشاورزان به دلیل نبود ثبات ارزی

عضو دبیرخانه خانه کشاورز استان سمنان بابیان اینکه نوسانات قیمت ارز بر روی عملکرد و تصمیم گیری‌های کشاورزان اثر منفی بر جاگذاشته است، ابراز داشت: اگرچه در بسیاری از موارد گره‌خورده با صنعت هستیم اما در مقوله ارز کاملا متضاد با یکدیگر قرار داریم به عنوان مثال در شرایطی که نهاده‌ها دو برابر شد قیمت انگور از سال ۸۶ تاکنون بر نرخ ثابتی حدود یک هزار تومان باقی ماند و این ضرر دهی را چه کسی پاسخگو است.

خنکال بابیان اینکه قیمت‌های ارز در بخش کشاورزی به بهره‌برداران فشار سنگینی را تحمیل می‌کند، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار بر روی بخش کشاورزی ۱۰۰ درصد اثر گذاشته است کشاورز در صورت رسیدن محصول باید آن را عرضه کند و نمی‌تواند به بهانه بالا رفتن ارز و برای گران شدن محصول آن را نگه دارد.

وی افزود: دولت باید ارز کشور را از دلار خارج و به سمت و سوی دیگر سوق دهند یا قیمت آن را تثبیت کند تا کشاورز بتواند آینده‌نگری بهتری در حوزه محصول خود انجام دهد، در حال حاضر به بهانه دلار محصولات کشاورزی از نظر قیمتی رو به افت و نهاده‌ها و وسایل رو به افزایش است و باید دولتمردان در راستای مقرون‌به‌صرفه شدن کشاورزی تلاش کنند.

عضو خانه کشاورز استان سمنان اضافه کرد: با بروز سرمای نا به هنگام بهاره اکثر کشاورزان صد درصد محصول خود را از دست دادند و کسبه و کسانی که لوازم بخش کشاورزی را تولید می کنند با توجه به شرایط نامتوازن پیش روی کشاورز به ثروت دست یافتند بنابراین دولت باید اهتمام بیشتری برای کاهش فشار بر روی کشاورزان در اسناد بالادستی اتخاذ و کشاورزی را در کشور توجیه‌پذیر کند.