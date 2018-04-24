به گزارش خبرنگار مهر، عباس بدخشان، صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: سلامتکده طب سنتی گلستان با رویکرد درمانگاهی و با حضور چند پزشک دورهدیده در رشته داروهای گیاهی و طب سنتی برای مراجعهکنندگان آغاز به کار خواهد کرد.
وی افزود: هدف از راهاندازی این سلامتکده آموزش مراجعان و افرادی است که علاقهمند به طب سنتی هستند و تمام مسئولیتهای این سلامتکده در حوزه معاونت درمان دانشگاه است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان از پیشرفت ۸۵ درصدی این سلامتکده خبرداد و گفت: برای این پروژه مبلغ ۵۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
وی تصریح کرد: این سلامتکده بهعنوان سومین سلامتکده طب سنتی کشور در گلستان آغاز به کار خواهد کرد.
بدخشان در خصوص دو بیمارستان ۴۰۰ تخت خوابی و دو بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی در شهرستانهای گرگان و گنبد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۹۰ مجوز سطحبندی برای بیمارستان این شهرستان ها گرفته شد اما بین سالهای ۹۰ تا ۹۶ هیچ اتفاقی برای مجوز آنها رخ نداد.
وی با بیان اینکه دوره زمانی مجوزهای سطحبندی برای برنامههای توسعه است، افزود: توسعه ۱۴۰۴ با توجه به سیاستهای انقباضی تغییر کرد و اکنون برای گرگان یک بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی بخش نیمهدولتی و یک بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی بخش خصوصی و در گنبد هم یک بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی دیده شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از موافقت توسعه بیمارستان ۳۲۰ تخت خوابی آیتالله طاهری شصتکلا به ۶۰۰ تخت خبر داد و گفت: بیمارستان ۳۰۰ تخت خوابی هم که با مشارکت بخش خصوصی است شرکتهای سرمایهگذار ورود کردند و با همکاری معاون توسعه و معاون درمان کارها در حال انجام است.
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