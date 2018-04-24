۲۱ هزار داوطلب دکتری انتخاب رشته کردند/ اعلام مهلت انتخاب رشته

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آن‌دسته از داوطلبانی که براساس مندرجات کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی شده‌اند، می توانند تا روز شنبه هشتم اردیبهشت ۹۷ نسبت به ثبت کدرشته‌محل‌های انتخابی خود (حداکثر ۵۰ کدرشته محل درصورت وجود) اقدام کنند.

وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون دکتری ۹۷ از عصر روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار گرفته است.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند.

وی یادآور شد: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این میان تعداد ۷۳ هزار و ۶۸۰ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته های محل های دوره روزانه و سایر دوره ها و تعداد ۱۰۰ هزار و ۸۳ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته محل های غیر روزانه یا به عبارت دیگر سایر دوره ها هستند.

توکلی افزود: تا امروز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۹۷ از میان افراد مجاز به انتخاب رشته، تعداد ۲۱ هزار و ۶۳۴ داوطلب نسبت به انتخاب کدرشته های خود در آزمون دکتری ۹۷ اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند و علاقه مند به انتخاب کدرشته واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند، لازم است به سایت دانشگاه مذکور مراجعه و بر اساس اطلاعیه‌های مربوط که در سایت آن دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد، اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری در اواخر اردیبهشت ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش کدرشته های امتحانی دوره دکتری «Ph.D» سال ۱۳۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به جز دانشگاه آزاد اسلامی تعداد ۱۳ هزار و ۶۶۵ نفر است.