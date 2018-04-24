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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره انتشار دفترچه راهنمای دکتری

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره انتشار دفترچه راهنمای دکتری

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد که زمان انتشار دفترچه راهنما و انتخاب رشته دکتری سال ۹۷ دانشگاه آزاد متعاقبا اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع آن دسته از متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری تخصصی ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی که در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شده اند، می رساند زمان انتشار دفترچه راهنما و انتخاب رشته متعاقبا از طریق  سایت sanjesh.iau.ac.ir  و کانال تلگرام @iausanjesh اعلام خواهد شد.»

کد مطلب 4279597

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