اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره انتشار دفترچه راهنمای دکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، در این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع آن دسته از متقاضیان تحصیل در مقطع دکتری تخصصی ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی که در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شده اند، می رساند زمان انتشار دفترچه راهنما و انتخاب رشته متعاقبا از طریق سایت sanjesh.iau.ac.ir و کانال تلگرام @iausanjesh اعلام خواهد شد.»