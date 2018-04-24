پرونده صنعت اسباب بازی در «پایش» بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مهدی نوبری طراح و تولیدکننده بازی های فکردی و مدیرعامل موسسه فرهنگی فکرانه امشب ۴ اردیبهشت ماه مهمان برنامه «پایش» می شود تا درباره ضرورت توجه بیشتر به طراحی و تولید بازی های فکری و کمک آموزشی در ایران گفتگو کند.

او در این برنامه همچنین روش های ورود علاقه مندان به این صنعت را نشان می دهد. این مبتکر بازی های فکری قرار است در این برنامه با اعلام شماره تماس شخصی خود به مدت یک هفته پاسخگوی سوالات کارآفرینانی باشد که قصد ورود به عرصه صنعت اسباب بازی را دارند.

در بخش آخر برنامه هم عباس مجتهدی اقتصاددان، رو در روی پنج مبتکر و متخرع جوان ایرانی می نشیند تا برای تجاری سازی و به تولید انبوه رساندن اختراعات، آنها را راهنمایی کند.

«پایش» به تهیه کنندگی مسعود بانصیری، کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب با اجرای کیاداوود اسفندیاری حوالی ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن می رود.