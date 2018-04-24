استفاده ۴۸۰۰کرمانی از بیمه بیکاری/المپیاد ایمنی کار برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، رضا اسماعیلی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کار و کارگر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک روز ملی کارآفرینی اظهار داشت: امیدوارم بتوانیم با فعالیت های کارآفرینی جامعه ای بهتری از لحاظ رفاه، اشتغال و مسائل اجتماعی داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه پنجم تا یازدهم اردیبهشت به نام هفته کار و کارگر نام گذاری شده است، افزود: کارگران که ستون و محورتولید در همه دنیا و ایران هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: اداره کل تعاون، کار و ورفاه اجتماعی استان کرمان وظایف متعدد و پیچیده ای دارد که عمده مسائل آن مربوط به کارگران است.

وی عنوان کرد: در سال ۹۶ به بیش از چهار هزار و ۷۰ پرونده شکایت کارگری و کارفرمایی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: یکی از وظایف ما در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار است که بحث حفاظت و ایمنی جان کارگران بر عهده این اداره است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه در سطح استان کرمان بیش از ۴۳ هزارکارگاه وجود دارد که شماره کارگاهی آنها در تامین اجتماعی ثبت شده اند، گفت: البته تعداد کارگاه محدودی وجود دارد که در تامین اجتماعی ثبت نشده اند و درمجموع سال گذشته ۱۶هزار بازدید از کارگاه های استان کرمان صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در سال گذشته حدود ۷۰ تشکل کارفرمایی جدید در سطح استان داشته ایم که در مجموع کرمان با ۶۴۰ تشکل کارگری و کارفرمایی یکی از استان های برجسته در این حوزه در کشور است.

اسماعیلی افزود: یکی از کارهای که در حوزه روابط کار در استان انجام می شود بحث برقراری بیمه بیکاری برای افراد دارای سوابق حداقلی بیمه که از کار اخراج می شوند، است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۸۰۰ نفر در سطح استان کرمان از مقرری بیمه بیکاری استفاده کردند.

وی گفت: افراد کمتری در سطح استان کرمان به نسبت آمار کشوری از بیمه بیکاری استفاده کرده اند این امر هم به جهت وجود رونق اقتصادی خوب در سطح استان کرمان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به بازدید از کارخانه ها و معادن بزرگ افزود: با توجه به اینکه معادن یکی از جاهای حساس محسوب می شوند و معمولا حوادث معادن بار خبری زیادی دارند به همین جهت حساسیت ما در بحث معادن زیاد است.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که در این زمینه کمترین حادثه را داشته باشیم و در چهار سال اخیر در این زمینه موفق عمل کرده ایم تا کمترین حادثه را با توجه به اینکه کرمان بهشت معادن کشور است داشته باشیم.

اسماعیلی بیان کرد: به دلیل اینکه به دنبال کاهش حوادث کار بوده ایم کلید یک ایده توسط استان کرمان برای برگزاری المپیاد ایمنی کار در سطح کشور در سال ۹۵ زده شد.

وی گفت: در سال گذشته این المپیاد با حضور استان های مجمور مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و برای اولین بار در سطح کشور در کرمان برگزار شد و قرار است این المپیاد در سال جاری در سطح ملی برگزار شود.