نحوه ارائه نمره آزمون زبان دوره دکتری دانشگاه آزاد ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در این بخشنامه آمده است: «باتوجه به اهمیت استفاده از منابع بین المللی در آموزش و پژوهش دوره دکتری، مقرر شد برنامه ریزی لازم برای ارزیابی به موقع نمرات زبان خارجی دانشجویان از شروع دوره آموزشی دانشجو صورت گیرد.

برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دانشجویان دوره دکتری می توانند در صورت حصول سایر شرایط به صورت استثنائی و قبل از کسب حد نصب نمره زبان، در آزمون جامع شرکت کنند.

همچنین در صورت قبولی در آزمون جامع، نتیجه این آزمون تا حداکثر شش ماه بعد، به شرط قبولی در آزمون زبان و کسب حد نصاب لازم اعلام خواهد شد. در غیر این صورت، قبولی در آزمون جامع نیز ابطال می شود.

دانشجویان می توانند در آزمون های ماهیانه زبان مرکز سنجش و پذیرش و یا سایر آزمون های زبان مورد قبول دانشگاه مطابق مصوبه جلسه ۲۴۶ مورخ ۱۲ دی ماه ۹۶ شرکت و نمره قبولی کسب کنند و یا با شرکت در دوره آموزشی زبان مرکز سنجش و پذیرش (در سه بخش شش هفته ای) و به شرط کسب حد نصاب سه آزمون مربوطه، برنامه آموزشی خود را دنبال کنند.

دفاع از پیشنهاد رساله دکتری منوط به طی تمامی مراحل فوق است.»