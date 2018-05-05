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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۴۵

توسط جهان کتاب صورت گرفت؛

عرضه دو کتاب تاریخی درباره ژاپن مدرن در نمایشگاه کتاب

عرضه دو کتاب تاریخی درباره ژاپن مدرن در نمایشگاه کتاب

انتشارات جهان کتاب طی چند روز گذشته دو کتاب «تاریخ تجدد ژاپن» و «مِیجی، امپراتور ژاپن و دنیای او» را با محوریت تاریخ تجدد در ژاپن منتشر کرده و به نمایشگاه کتاب تهران آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات جهان کتاب به تازگی و طی روزهای گذشته دو کتاب جدید را منتشر کرده و آن ها را به نمایشگاه کتاب تهران رسانده که هر دو درباره کشور و فرهنگ ژاپن و در واقع به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

یکی از این دو کتاب، «تاریخ تجدّد ژاپن» نوشته هاشم رجب زاده است که درباره تاریخ تجدد و اصلاحات ژاپن نوشته شده است؛ دوره ای که درهای این کشور به روی جهان گشوده شد. 

مولف کتاب، پژوهشگر و استاد ایران‌شناسی و زبان و ادب فارسیدانشگاه‌های ژاپن است و کتاب‌ها و مقالات بسیاری درباره تاریخ و فرهنگ ژاپن منتشر کرده است. او در سال ۱۳۸۸ «نشان گنجینه مقدس» را برای ۲۷ سال تدریس دانشگاهی و تلاش‌ برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به ژاپن و شناساندن فرهنگ و ادب ژاپن به ایرانیان، از دست امپراتور ژاپن دریافت کرد.

دوره مذکور در تاریخ ژاپن باعث شد که جامعه سنتی و منزوی ژاپن با غرب آشنا شده و توسعه علمی و صنعتی چشمگیری را آغاز کند. ژاپن دوران اصلاحات، به سرعت به یک نیروی برتر تبدیل شد و توانست ارتش امپراتوری روسیه را شکست دهد. این اتفاقات، الهام بخش مشروطه خواهان ایرانی نیز شد. 

روبه‌رو شدن ژاپن با دنیای غرب و بنیاد ژاپن نوین (۱۸۶۸-۱۸۷۳)، مشروطیت و قانون اساسی مِیجی و سپس حکایت پیروزی ژاپن در دو جنگ بزرگ (جنگ با چین در ۱۸۹۵ و غلبه بر قوای روسیه در ۱۹۰۴-۱۹۰۵) از دیگر مباحثی هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

این کتاب با ۲۶۸ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است. 

دیگر کتاب جدید جهان کتاب، «مِیجی، امپراتور ژاپن و دنیای او» نوشته دونالد کین است که رجب زاده آن را ترجمه کرده است. نویسنده این کتاب متولد سال ۱۸۵۲ و درگذشته به سال ۱۹۱۲ است. 

تاریخ تجدّد ژاپن و رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز دوره امپراتور مِیجی (۱۹۱۲- ۱۸۶۸) بخش مهمی از تاریخ این کشور است.  بالنده شدن و درخشش علمی و صنعتی ژاپن در عصر جدید، در کنار جلوه فرهنگ و هنر  والای آن، توجه بسیاری را به خود جلب است.

این کتاب در واقع سالشمار زندگی امپراتور مِـیجی است. تاریخ نگاران، مِـیجی را معمار بزرگ پیشرفت علمی و صنعتی و توسعه ژاپن می‌دانند. مخاطب در این کتاب با رهبر بزرگی آشنا می‌شود که هم‌عصر ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است.

این کتاب با ۳۷۰ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4287497

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