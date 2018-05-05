عرضه دو کتاب تاریخی درباره ژاپن مدرن در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات جهان کتاب به تازگی و طی روزهای گذشته دو کتاب جدید را منتشر کرده و آن ها را به نمایشگاه کتاب تهران رسانده که هر دو درباره کشور و فرهنگ ژاپن و در واقع به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

یکی از این دو کتاب، «تاریخ تجدّد ژاپن» نوشته هاشم رجب زاده است که درباره تاریخ تجدد و اصلاحات ژاپن نوشته شده است؛ دوره ای که درهای این کشور به روی جهان گشوده شد.

مولف کتاب، پژوهشگر و استاد ایران‌شناسی و زبان و ادب فارسیدانشگاه‌های ژاپن است و کتاب‌ها و مقالات بسیاری درباره تاریخ و فرهنگ ژاپن منتشر کرده است. او در سال ۱۳۸۸ «نشان گنجینه مقدس» را برای ۲۷ سال تدریس دانشگاهی و تلاش‌ برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به ژاپن و شناساندن فرهنگ و ادب ژاپن به ایرانیان، از دست امپراتور ژاپن دریافت کرد.

دوره مذکور در تاریخ ژاپن باعث شد که جامعه سنتی و منزوی ژاپن با غرب آشنا شده و توسعه علمی و صنعتی چشمگیری را آغاز کند. ژاپن دوران اصلاحات، به سرعت به یک نیروی برتر تبدیل شد و توانست ارتش امپراتوری روسیه را شکست دهد. این اتفاقات، الهام بخش مشروطه خواهان ایرانی نیز شد.

روبه‌رو شدن ژاپن با دنیای غرب و بنیاد ژاپن نوین (۱۸۶۸-۱۸۷۳)، مشروطیت و قانون اساسی مِیجی و سپس حکایت پیروزی ژاپن در دو جنگ بزرگ (جنگ با چین در ۱۸۹۵ و غلبه بر قوای روسیه در ۱۹۰۴-۱۹۰۵) از دیگر مباحثی هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

این کتاب با ۲۶۸ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان منتشر شده است.

دیگر کتاب جدید جهان کتاب، «مِیجی، امپراتور ژاپن و دنیای او» نوشته دونالد کین است که رجب زاده آن را ترجمه کرده است. نویسنده این کتاب متولد سال ۱۸۵۲ و درگذشته به سال ۱۹۱۲ است.

تاریخ تجدّد ژاپن و رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز دوره امپراتور مِیجی (۱۹۱۲- ۱۸۶۸) بخش مهمی از تاریخ این کشور است. بالنده شدن و درخشش علمی و صنعتی ژاپن در عصر جدید، در کنار جلوه فرهنگ و هنر والای آن، توجه بسیاری را به خود جلب است.

این کتاب در واقع سالشمار زندگی امپراتور مِـیجی است. تاریخ نگاران، مِـیجی را معمار بزرگ پیشرفت علمی و صنعتی و توسعه ژاپن می‌دانند. مخاطب در این کتاب با رهبر بزرگی آشنا می‌شود که هم‌عصر ناصرالدین‌شاه قاجار بوده است.

این کتاب با ۳۷۰ صفحه و قیمت ۳۵ هزار تومان عرضه شده است.