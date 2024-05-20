به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سیوشش تدبیر جنگی؛ حکمتها و ترفندهایی از چین باستان برای پیروزی در جنگ، سیاست و تجارت» بهتازگی با ترجمه محمدرضا امیدوارنیا توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر شده است. اینکتاب نهمینعنوان از مجموعه «تمدن و فرهنگ» است که اینناشر چاپ میکند.
کتاب پیشرو ترجمه متنی است که برای اولینبار سال ۱۹۴۱ کشف شد. اینمتن، نسخهای در استان شان شی چین بود که وقتی پیدا شد، یکناشر محلی چینی چاپش کرد. قدم بعدی این بود که رساله «سیوشش تدبیر جنگی» در ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۱ توسط روزنامه گوتنگ مینگ دیلی متعلق به حزب کمونیست چین بررسی شود. بعد با اجازه حزب چاپ و عرضه شود. به اینترتیب با چاپ چندبارهاش، به محبوبیت رسید و شناخته شد.
«سی و شش تدبیر جنگی» نویسنده مشخص و معینی ندارد. اینکتاب مجموعهای از حکمتهایی است که از چین باستان تا قرنها بعد جلو آمده و به جا ماندهاند.
کتاب پیشرو ۶ فصل اصلی دارد که ۳۶ بخش را در خود جا دادهاند. عناوین فصول کتاب به اینترتیب است: «راهبردهای برنده (برای نیروی قویتر)»، «راهبردهای مقابله با همتایان»، «راهبردهای تهاجمی»، «راهبردهایی برای موقعیتهای سرگردانکننده»، «راهبردهایی برای به دست آوردن زمین» و «راهبردهایی برای شرایط وخیم».
بخشهای اول تا ششم کتاب در فصل اول قرار دارند که به اینترتیباند: برای عبور از دریا، آسمان را فریب دهید، «وی» را محاصره کنید تا «ژائو» را نجات دهید، کشتن با شمیر قرضی، آرامش داشته باشید درحالیکه دشمن خود را خسته میکنید، غارت خانهای در حال سوختن در آتش، در شرق سروصدا به پا کنید سپس در غرب ضربه بزنید.
۶ بخش هم در فصل دوم قرار دارند که از اینقرارند: از هیچْ چیزی بسازید، وانمود کنید مسیری را برمیگزینید حالآنکه به سمت دیگری میروید، آتشسوزی را از آن سوی رودخانه تماشا کنید، چاقو را پشت لبخند پنهان کنید، برای حفظ درخت هلو درخت آلو را قربانی کنید، از فرصت برای دزدیدن بز استفاده کنید.
بخشهای ۱۳ تا ۱۸ هم در سومینفصل کتاب جا دارند که عناوینشان به اینترتیب است: علفها را بکوبید تا مار را مبهوت کنید و بترسانید، جسد را قرض بگیرید روح را احیا کنید، ببر را فریب دهید و به پایین کوه بکشید، دشمن را رها کنید تا او را شکست دهید، آجر را پرت کنید تا جواهر یشمی را به دست آورید، برای دستگیری راهزنان ابتدا فرمانده را دستگیر کنید. چهارمین فصل کتاب هم بخشهای ۱۹ تا ۲۴ را با اینعناوین شامل میشود: هیزم را از زیر دیگ بردارید، آب را گلآلود کنید تا ماهی را بگیرید، جیرجیرک طلایی پوستهاش را دور میاندازد، در را ببندید تا دزد را بگیرید، با ایالت دور دوست شوید و به همسایه ضربه بزنید، برای تسخیر پادشاهی «گوئو» گذرگاه امنی به دست آورید.
فصل پنجم کتاب «سیوشش تدبیر جنگی»، بخشهای ۲۵ تا ۳۰ را شامل میشود. اینبخشها از اینقرارند: ستونها را با الوار پوسیده جایگزین کنید، به درخت توت اشاره کنید و درخت اقاقیا را نفرین کنید، به دیوانگی تظاهر کنید اما تعادل خود را حفظ کنید، پس از صعود دشمن نردبان را بردارید، درخت را با شکوفههای ساختگی تزیین کنید، نقش میهمان را با میزبان عوض کنید.
بخشهای ۳۱ تا ۳۶ کتاب هم در فصل ششم قرار دارند که عناوینشان به اینترتیب است: از یک زن برای به دام انداختن یک مرد استفاده کنید، دروازهها را به سوی قلعه خالی باز کنید، بگذارید جاسوسان دشمن در اردوگاه خویش اختلاف افکنند، برای جلب اعتماد دشمن به خود آسیب وارد کنید، کشتیهای جنگی دشمن را به هم زنجیر کنید، اگر همهچیز شکست خورد عقبنشینی کنید.
در قسمتی از اینکتاب میخوانیم:
عملکرد:
چیزی از گذشته بردارید و دوباره از آن به نحوی استفاده کنید. این میتواند شامل استفاده از تغییرات در ایدههای قدیمی، روزآمد کردن آنها، تطبیق آنها با استفاده مدرن یا تطبیق آنها در سیاستی گسترده باشد.
به یک موسسه، فناوری، روش یا ایدئولوژی که فراموش شده یا کنار گذاشته شده، جان تازهای ببخشید. آن را با هدف فعلی خود تفسیر کنید.
چیزی از گذشته را با دادن هدفی جدید به آن احیا کنید یا ایدهها، آداب و رسوم و سنتهای قدیمی را زنده کنید و آنها را مطابق با اهداف خود تفسیر کنید.
متخصصان و کارگران ماهر بازنشسته را میتوان به فعالیت بازگرداند. گروهها و روابط قدیمی را اصلاح کنید. موسسات قدیمی را دوباره تقویت و احیا کنید. آداب و سنن را میتوان برگرداند. هر چیزی که زمانی مورد استفاده قرار میگرفت، ازجمله نمادها و خاطرات شکوه سابق را میتوان به خدمت گرفت. آنها را با استفاده مدرن تطبیق دهید.
از تاریخ بیاموزید، آنچه را که قبلا کارآمد بود، شناسایی کنید و آن را برای پاسخگویی به نیازهای خود بازگردانید.
خود را با افراد و ایدههای معتبر و مسنتر همراه کنید. از آنها برای کارهای خود استفاده کنید تا برنامه خود را پیش ببرید.
اینکتاب با ۱۶۴ صفحه، شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار تومان منتشر شده است.
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