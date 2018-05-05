به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بکر بوزداغ معاون نخست‌ وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز شنبه با شیخ حسینه نخست وزیر و محمود علی وزیر خارجه بنگلادش در داکا دیدار کرد.

معاون نخست‌وزیر ترکیه در حاشیه چهل و پنجمین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در داکا پایتخت بنگلادش در دیدار با شیخ حسینه نخست‌وزیر و محمود علی وزیر خارجه این کشور درباره گسترش روابط فیمابین در حوزه های مختلف به رایزنی پرداخت.

گفتگو درباره بحران آوارگان مسلمانان روهینگیائی در بنگلادش از دیگر موضوعات این دیدار به شمار می آید.