فروش ۱۵ میلیارد تومان صنایع دستی ایلام در اربعین

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فروش ۱۴ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان از تولیدات صنایع دستی استان در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: این میزان فروش، نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از محصولات صنایع دستی و فرهنگ غنی این دیار دارد و مرز مهران را به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای فروش صنایع دستی در غرب کشور معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه نمایش گلیم، جاجیم، حصیربافی، سفال، محصولات چرمی، زیورآلات و دیگر ساخته‌های بومی در مسیر تردد زائران، به معنای ایجاد یک بازار بزرگ و مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، افزود: این بازار می‌تواند بدون واسطه، بخشی از درآمد حاصل از سفر زائران را وارد چرخه اقتصاد محلی کند و فعالان این حوزه معتقدند که این بازار نباید با پایان یافتن مراسم اربعین تعطیل شود و باید به یک بازار دائمی تبدیل گردد تا هنرمندان و صنعتگران استان بتوانند در طول سال نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به ظرفیت بالای مرز مهران در حوزه اقتصاد گردشگری، تصریح کرد: اربعین برای استان تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی کم‌نظیر برای معرفی فرهنگ، هنر، صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری ایلام به میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی است و با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، می‌توان این بازار را به یکی از پیشران‌های اقتصاد گردشگری غرب کشور تبدیل کرد و این موفقیت، نشان از پتانسیل بالای استان در حوزه صنایع دستی و گردشگری دارد.

شریفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و صنعتگران استان در این ایام، خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و حمایت دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع دستی، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری استان باشیم و این بازار ارزشمند، به یکی از پایگاه‌های اصلی اقتصاد گردشگری غرب کشور تبدیل شود و با توجه به استقبال بی‌نظیر زائران، برنامه‌ریزی برای تداوم این بازار در طول سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.