  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۳

فروش ۱۵ میلیارد تومان صنایع دستی ایلام در اربعین

فروش ۱۵ میلیارد تومان صنایع دستی ایلام در اربعین

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام از فروش ۱۵ میلیارد تومان صنایع دستی ایلام در اربعین خبر داد.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فروش ۱۴ میلیارد و ۷۷۳ میلیون تومان از تولیدات صنایع دستی استان در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: این میزان فروش، نشان از استقبال بی‌نظیر زائران از محصولات صنایع دستی و فرهنگ غنی این دیار دارد و مرز مهران را به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای فروش صنایع دستی در غرب کشور معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه نمایش گلیم، جاجیم، حصیربافی، سفال، محصولات چرمی، زیورآلات و دیگر ساخته‌های بومی در مسیر تردد زائران، به معنای ایجاد یک بازار بزرگ و مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، افزود: این بازار می‌تواند بدون واسطه، بخشی از درآمد حاصل از سفر زائران را وارد چرخه اقتصاد محلی کند و فعالان این حوزه معتقدند که این بازار نباید با پایان یافتن مراسم اربعین تعطیل شود و باید به یک بازار دائمی تبدیل گردد تا هنرمندان و صنعتگران استان بتوانند در طول سال نیز از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام با اشاره به ظرفیت بالای مرز مهران در حوزه اقتصاد گردشگری، تصریح کرد: اربعین برای استان تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه فرصتی کم‌نظیر برای معرفی فرهنگ، هنر، صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری ایلام به میلیون‌ها زائر ایرانی و خارجی است و با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولیدکنندگان، می‌توان این بازار را به یکی از پیشران‌های اقتصاد گردشگری غرب کشور تبدیل کرد و این موفقیت، نشان از پتانسیل بالای استان در حوزه صنایع دستی و گردشگری دارد.

شریفی در پایان با قدردانی از تلاش‌های هنرمندان و صنعتگران استان در این ایام، خاطرنشان کرد: با تداوم این روند و حمایت دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم شاهد رونق هرچه بیشتر صنایع دستی، افزایش درآمد هنرمندان و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های گردشگری استان باشیم و این بازار ارزشمند، به یکی از پایگاه‌های اصلی اقتصاد گردشگری غرب کشور تبدیل شود و با توجه به استقبال بی‌نظیر زائران، برنامه‌ریزی برای تداوم این بازار در طول سال در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6912361

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها