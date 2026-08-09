احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، کاهش جزئی دما در حد یک تا دو درجه در سطح استان مورد انتظار است و این کاهش موقت، فرصتی برای تنفس ساکنان استان در روزهای گرم اخیر خواهد بود و حداکثر دماها در نواحی گرمسیری به حوالی ۴۸ درجه و در نواحی سردسیری به حوالی ۳۸ درجه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه از روز سه‌شنبه مجدداً افزایش نسبی دما رخ خواهد داد و وضعیت دمایی استان در نواحی گرمسیری مجدداً به حوالی ۵۰ درجه خواهد رسید، افزود: به طور خلاصه توده هوای گرم تا پایان هفته در سطح استان تداوم خواهد داشت و این شرایط جوی، خطر گرمازدگی را به ویژه برای گروه‌های حساس افزایش می‌دهد و ضروری است شهروندان تمهیدات لازم را برای مقابله با گرما در نظر داشته باشند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به اینکه برای امروز و فردا نیز افزایش سرعت باد و وزش باد نسبتاً شدید در برخی نواحی پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: این وزش باد ممکن است در برخی نقاط باعث بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا شود و افراد دارای بیماری‌های تنفسی باید در ساعات وزش باد از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

احمدی‌نژاد در پایان با تأکید بر اینکه با توجه به تداوم هوای گرم، کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را برای مدیریت مزارع و دام‌های خود در این شرایط جوی در نظر داشته باشند، خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش موقت دما و سپس بازگشت موج گرما، ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان نیز برنامه‌های خود را برای مدیریت مصرف انرژی و مقابله با پیامدهای گرمای شدید، به‌روزرسانی کنند و از ظرفیت‌های موجود برای کاهش خسارت‌های احتمالی استفاده نمایند.