هوای کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان طی روزهای آینده را تشریح کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، آسمان استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند افزود: دمای هوا طی امروز و فردا به‌صورت نسبی کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود شرایط دمایی در این مدت با روند کاهشی همراه باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، دمای هوا به‌تدریج و با روندی آرام افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، طی روزهای آینده پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نشده و مهم‌ترین تغییرات، مربوط به نوسانات دمایی و وزش باد در برخی ساعات خواهد بود.