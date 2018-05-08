۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

رئیس مرکز ملی فضایی :

صنعت پرتاب و ساخت ماهواره اقتصاد کشور را رونق می‌دهد 

رئیس مرکز ملی فضایی ایران، گفت: با وجود درآمدزایی اندک در حوزه پرتاب و ساخت ماهواره، این دو صنعت منشا درآمد در حوزه خدمات و تجهیزات زمینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران با اشاره به نیاز کشور به حوزه پرتاب و ساخت ماهواره، بیان کرد: ایران به عنوان یک کشور نوظهور در حوزه فضایی، باید توجه بیشتری به حوزه پرتاب و ساخت ماهواره معطوف دارد.

وی افزود: در واقع حوزه پرتاب و ساخت ماهواره می تواند رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را در پی داشته باشد.

به گفته منطقی، خدمات ماهواره ای و تجهیزات زمینی با بهره گیری از ظرفیت های بالای شرکت های دانش بنیان باید به صورت موازی پیگیری شود.

وی در ادامه به درآمدزایی صنعت فضایی جهان اشاره کرد و گفت: میزان درآمدزایی صنعت فضایی جهان بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار است و همین موضوع گواه اهمیت بالای این صنعت در توسعه اقتصادی است.

