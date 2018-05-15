جنایات رژیم صهیونیستی، روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه های سوریه در جمع خبرنگاران در واکنش به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در فلسطین اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است، مردم فلسطین با شور و توانمندی بالا مدت ها است که در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده اند.

وی با اشاره به انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف گفت: این کار خلاف موازین و ارزش های بین‌المللی و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل است، آنها یکبار هم این کار را در دهه پنجاه انجام دادند اما فشار امت اسلام، فلسطینی ها و عرصه بین المللی موجب عقب نشینی آنها شد.

ولایتی افزود: البته همه جای فلسطین باید از اشغال صهیونیست ها آزاد شود. در شواری امنیت سازمان ملل پس از جنگ ۱۹۶۷ در قطعنامه هایی تصویب شد که همه آنها منع میکند که بیت المقدس پایتخت رژیم صهیونیستی بشود و براساس این قطعنامه ها، آنها بر خلاف مقرارت بین المللی عمل کردند که مسلمان ها در برابر آنها خواهند ایستاد و بار دوم هم پشیمان خواهند شد یعنی مقاومت منجر به عقب نشینی آنها می شود.

مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب اسلامی پیرامون مذاکره مجدد در موضوع برجام و اصلاح پذیری توافق هسته ای تصریح کرد: این توهم آمریکایی ها است و ایران حاضر نیست چیزی به برجام اضافه شود و یا از آن کم شود و باید عین همان چیزی که دو سال قبل توافق شده اجرا شود.

وی گفت: اگر برخی کشورهای اروپایی ها و آمریکایی ها بخواهند پایبندی ایران را به شروط جدید از جمله موشکی منوط کنند که مهمترین سلاح دفاعی ما است و بخواهند حضور ایران را در منطقه کمرنگ کنند ایران زیر بار نمی رود.

ولایتی ادامه داد: فرصت کوتاهی در اختیار کشورهای اروپایی هست که پایبندی خود را به مقررات بین المللی اثبات کنند و برجام را قبول و اجرا کنند. اگر بخواهند پیش شرطی بگذارند و چیزی در برجام اضافه کنند و شروطی که مورد قبول ما نباشد را مطالبه کنند مسلما ما آن را قبول نداریم.

مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع ایران در قبال تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی چیست؟ افزود: یکی از عادت‌های این رئیس بد سابقه، کینه جو و سبک سر رژیم صهیونیستی دروغ گویی است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی آنچه که بر سر خودشان به واسطه مقاومت سوریه آمده را برعکس جلوه داده و گفته که صهیونیست ها توانسته اند به مراکز زیادی از سوریه حمله و تعداد بسیاری از نیروهای سوری را کشته اند در حالی که اشتباه است.

وی گفت: آنچه که در جولان رخ داد خسارات بسیار سنگینی به اسرائیلی ها وارد کرد و همانطور که سید حسن نصرالله اشاره کرد؛ اگر اسرائیل جرات کند یکبار دیگر به سوریه و یا کشورهای خط مقدم جبهه مقاومت حمله کند پاسخی قاطع تر از آنچه در جولان اتفاق افتاد دریافت خواهد کرد.

ولایتی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موضع ایران در برابر نتایج انتخابات پارلمانی عراق چیست؟ اظهار داشت: انتخابات عراق بسیار خوب بود و به مردم و دولت عراق تبریک می گوییم، هرچه را مردم عراق بپسندند همان خوب است.

مشاور امور بین الملل رهبر تصریح کرد: با وجود اینکه اخیرا عراقی ها از شر تروریست ها خلاص شدند، اما دیدیم که حشد شعبی و ارتش توانستند چنان امنیتی برقرار کنند که در همه جای کشور به خوبی انتخابات برگزار شد که این امر جای تبریک دارد.

وی افزود: مسلما عراق با ظرفیت هایی که دارد به یکی از مهم ترین کشورهای عربی تبدیل می شود و با این انتخابات دموکراتیکی که برگزار شد سایر کشورهای عرب منطقه هم اگر بخواهند ماندگاری داشته باشند باید مانند دولت عراق به آرای مردم تکیه کنند.

ولایتی در پایان خاطرنشان کرد: این انتخابات میخ محکم دیگری به این کشور استوار زده و امروز عراق قوی تر از هر زمان دیگری است.