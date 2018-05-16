دادگاه های درمان مدار معتادان در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد اظهارداشت: با راهاندازی دادگاه درمان مدار به معتاد به عنوان یک بیمار نگاه میشود که نیاز به مراقبتهای پزشکی، مشاورهای و روانشناختی دارد و تلاش میشود که معتادان را با درمان کامل به اجتماع بازگرداند.
وی بحث پیشگیری از وقوع جرم را از مباحث بسیار مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: مسئله پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هماهنگی، تعامل همراهی و هماهنگی است تا در قالب یک رویکرد واحد و با اهتمام ویژه دنبال شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه چهار هزارزوج درآستانه ازدواج آموزش مهارتهای زندگی را در استان یزد فرا گرفتند عنوان کرد: با توسعه کمی وکیفی مراکز مشاوره خانواده در استان یزد و برگزاری دورههای آموزشی برای زوج های جوان در حال ازدواج، چهار هزار زوج از آموزش مهارتهای زندگی در استان بهرهمند شدند.
حبیبی با بیان اینکه بسیاری از برنامهها و اقدامات پیشگیری از وقوع جرم که در قالب آموزش مهارتهای زندگی اکنون به جوانان و زوج های جوان ارائه میگردد، نتایج آنها سالها بعد مشخص میشود اظهار داشت: اکنون آموزش حین ازدواج با هماهنگی صورت گرفته بین دادگستری، ثبت اسناد، بهزیستی و کانون سردفتران در حال انجام است و بازخورد آن از سوی زوج های شرکت کننده در این دورهها بسیار عالی است و اغلب افراد شرکت کننده اعلام رضایت از برگزاری دوره آموزشی دارند.
ویارائه آموزش در بدو شروع اختلافات خانوادگی و پس از مراجعه به دستگاه قضایی و همچنین آموزش پس از طلاق را از دیگر برنامههای آموزش زوج ها اعلام کرد و بیان کرد: گرچه به اعتقاد بسیاری کارشناسان ارائه آموزش در این مقاطع کمی دیر به نظر میرسد، اما دادگستری با همکاری برخی دیگر از سازمانها به طور موازی، هم آموزش در حین مداخله در فرایند طلاق را در دستور کار دارد و هم آموزش در مقاطع دیگر همچون، دبیرستانها، پادگانها و دانشگاهها را دنبال میکند.
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