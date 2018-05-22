به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم شامگاه دیروز در جلسه مفتاح‌الجنه که با حضور مدیران کل استان برگزار شد، اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان باید خداوند متعال را با اخلاص صدا کنیم و امیدمان تنها به پروردگار باشد، نه بندگانش.

وی ادامه داد: گاهی اوقات حس می‌کنیم خداوند به دعاها و خواسته‌هایمان جواب نمی‌دهد درحالی که بخاطر این است که خداوند آن چیز را برای ما در حال حاضر مصحلت نمی‌داند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: بعضی اوقات نیز خواسته‌هایمان از درگاه خداوند متعال برای خودمان اجابت نمی‌شود بلکه برای فرزندان و نسل‌های آینده ما اتفاق می‌افتد و این خود نیز ارزشمند است.

وی همچنین بیان کرد: آخرین موضوع در اجابت دعاهایمان این است که گاهی خداوند خواسته‌هایمان را در دنیای آخرت و قیامت برای ما فراهم می‌آورد؛ پس بر ما لازم است که صبور باشیم و از درگاه خداوند متعال ناامید نشویم.

حجت‌الاسلام آل‌هاشم در بخشی از سخنان خود در وصف ثواب کارهای نیک در ماه مبارک رمضان خطاب به مدیرکل کمیته امداد استان گفت: خوش به‌حال شما که هر قدمی که برمی‌دارید پر از خیر و برکت است؛ هرچند کارهای سختی انجام می‌دهید و همراه با رنج است، اما ثواب بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه کمک به فقرا از آداب مهم ماه مبارک رمضان است، تصریح کرد: طرخ مفتاح‌الجنه طرح بسیار خوبی از کمیته امداد استان است که بر اساس آن ادارات مختلف کارهای خیرشان را می‌توانند از طریق کمیته به انجام برسانند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه با لحنی انتقادی اعلام کرد: من چند روز پیش در یک مراسم عزاداری دیدم که دسته‌گل‌هایی به ارزش چندمیلیون تومانی از طرف آشنایان اهدا شده بود درحالی که این گل‌ها نه به درد مرده می‌خورند، نه زنده.

وی همچنین تاکید کرد: اینکه بعد از مراسم تشییع جنازه رسم شده و همه حاضران را به رستوران‌های تشریفاتی و تجملاتی دعوت می‌کنند، یک کار غیرضروری دیگر است که در اثر چشم و هم چشمی پدیدار می‌شود و حتی مستحب هم نیست.

پس از این جلسه، تعدادی از مدیران حاضر با هدایت کمیته امداد، در خانه مددجویان و نیازمندان نقاط مختلف شهر حضور یافتند و از نزدیک جویای حالشان شدند.