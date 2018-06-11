کنترل فوری فشار خون با ساعت هوشمند ایسوس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسین ایج، این ساعت مجهز به حسگرهای متعددی است که می توانند تنها در عرض ۱۵ ثانیه میزان فشار خون شما را اندازه گیری کرده و سپس اعلام کنند.

ایسوس دقت شیوه اندازه گیری این ساعت را بسیار بالا می داند. کاربران برای اندازه گیری فشار خون خود تنها باید انگشتشان را بر روی یک صفحه فلزی کوچک که در سمت چپ نمایشگر نصب شده، قرار دهند.

البته این ساعت علاوه بر اندازه گیری فشار خون، برای انجام اموری مانند نمایش میزان ضربان قلب، بررسی کیفیت خواب، جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت روزانه و سطح استرس فرد هم قابل استفاده است.

شرکت سازنده مدعی است این ساعت در مقایسه با نمونه های رقیب ۷۰ درصد کوچک تر و ۵۰ درصد سبک تر است و باتری آن پس از شارژ ۲۸ روز استفاده مداوم از این ساعت را ممکن می کند. قیمت این ساعت ۱۷۰ دلار است و عرضه آن از ۵۰ روز دیگر آغاز می شود.