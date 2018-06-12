احتمال زیر آوار ماندن یک شهروند در حادثه میدان مطهری قم

عباس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه انفجار در میدان شهید مطهری قم اظهار کرد: ساعت ۶ و ۵۰ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه به مرکز فرماندهی آتش نشانی قم اعلام شده که در میدان مطهری ابتدای خیابان حائری قسمتی از زمین نشست کرده است.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه رفتند چرا که یکی از مغازه‌ها دچار آتش سوزی شده بود. در حین اطفا نشست گاز شدیدی همراه با انفجار رخ داد که موجب تخریب یک مغزه آبمیوه فروشی شد.

وی با اشاره به اینکه از همان ابتدا مسیر عبور و مرور بسته شده تا ایمنی شهروندان به خطر نیفتد، گفت: شنیده شده که یک نفر داخل کانال سقوط کرده که مأموران آتش‌نشانی تا جایی که می‌شد بازدید کردند ولی چیزی مشاهده نشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به ایمن‌سازی اطراف محل حادثه از جمله تیر برق و درختان گفت: در حال تصمیم‌گیری برای آواربرداری هستیم تا در صورتی که کسی زیر آوار بوده وی را نجات دهیم.

وی با اشاره به اینکه منطقه از لحاظ عملیاتی ایمن نیست، خاطرنشان کرد: این حادثه دیوار به دیوار مترو رخ داده و نشت لوله گاز و آب در آن مشهود است اما نمی‌توانیم در شرایط کنونی علت دقیق این حادثه را تشخیص دهیم.