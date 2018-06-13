به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، علی مسعودی توجه به اعتماد تخصصی در زمینه پیامرسانهای موبایلی و برطرف کردن مشکلات فنی این شبکه ها را از الزامات اساسی برای ترغیب مردم به استفاده از آنها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از کاربران به پیام رسانهای بومی وارد شدهاند اما برای افزایش تعداد کاربران باید سرعت خود را افزایش دهیم چرا که حوزه فناوری اطلاعات حوزه پرشتابی است.
مسعودی افزود: با فراهم آمدن بستر لازم، اگر بتوانیم با حمایت و اعتمادسازی پیش برویم و امنیت ایجاد کنیم، مردم هم به سمت پیامرسانهای داخلی خواهند آمد. وقتی قرار است مردم از یک بستری استفاده کرده و کارهای روزمرهشان را از طریق آن انجام دهند باید این بستر از لحاظ فنی مناسب باشد.
عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از پیامرسانهای بومی، اظهار داشت: باید با حمایت مالی، تخصصی و تبلیغاتی مردم را به سمت استفاده بیشتر از پیامرسانهای بومی سوق داد.
وی گفت: متاسفانه گاهی در زمینه تولیدات داخلی اعتماد تخصصی نیز وجود ندارد و برای مثال کاربر این دغدغه را دارد که اگر پیامش را روی یک پیامرسان داخلی بفرستد ممکن است بعد از مدتی این پیام پاک شود و یا انتقال پیام با تاخیر صورت گیرد. در همین حال مشکلات در آپلود فایلها و دیگر مشکلات فنی از جمله موضوعاتی است که اگر جدیتر و تخصصیتر به آن نگاه کنیم مردم به استفاده از یک بستر خوب و امن ترغیب شده و به سمت آن میروند.
این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی از ایجاد دبیرخانه مشترک میان وزارت ارتباطات و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این اقدام برای حل مشکلات فعلی فعالان حوزه ICT در حال انجام است. در این کمیته مذاکراتی انجام دادهایم و امیدواریم این دبیرخانه فعالتر شود تا مشکلاتی که در حوزه ICT به وجود میآید به طور مستقیم با کمک وزارت ارتباطات حل شود.
نظر شما