به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی عصر شنبه در آئین بازگشایی کارخانه ریسباف با بیان اینکه امروز روز خوبی برای اصفهان و اصفهانی هاست، اظهار داشت: امروز همه از خبر بازگشایی ریسباف و تصمیمی که برای تبدیل شدن آن به موزه منطقه‌ای گرفته شده است، احساس شادی دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار همه قابلیت‌های اصفهان، یکی از ویژگی‌هایی که می‌تواند ظرفیت این شهر تاریخی را در شرایط تصاعدی افرایش دهد داشتن یک موزه بزرگ و متفاوتی است که خزاینی که از اقلام و آثار و همه مؤلفه‌های های تاریخ اصفهان است، ترسیم کند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه کارکرد موزه صرفاً یک بازدید تفننی نیست، افرود: موزه امروز به عنوان دومین منبعی است که بشر از آن درس می‌آموزد و هم کارکرد حفظ و نگهداری میراث پیشینیان، علم آموزی و پژوهش و ارج نهادن به هنر و هنرمند را دارد.

مرتضوی با بیان اینکه آموزش سینه به سینه هنر در موزه اتفاق می‌افتد، گفت: موزه مؤلفه‌های هویتی یک نسل را به انسان معرفی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بازگشایی ریسباف حاصل همبستگی و یک کار مستمر و پیگیرانه و همه جانبه بود، خاطرنشان کرد: می‌طلبد که مشاور توانمندی برای بازسازی، احیا و مرمت ریسباف برگزید تا ریسباف به یک موزه واقعاً بین المللی تبدیل شود لذا در ادامه مسیر شورای شهر باید زحمت زیادی متحمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه ریسباف اصفهان، که از دهه ۸۰ به دلیل بدهی به بانک ملی تعطیل شده بود، عصر امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت برابر با ۱۸ می روز جهانی موزه، با حضور مسؤولان استانی و شهری و جمعی از فعالان و علاقه‌مندان حوزه میراث فرهنگی اصفهان بازگشایی شد.