۱۸۸ فقره پرونده در زمینه جرایم سایبری در ارومیه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حبیبی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت تشریح برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به بالا بودن جرایم در فضای مجازی اظهارداشت: شهروندان تلاش کنند از انتشار عکس‌های شخصی، افشای شماره‌های رموز بانکی یا مسائل امنیتی در فضای مجازی خود داری کرده و از انجام معامله در این فضا پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۱۰ فقره پرونده در زمینه جرایم فضای مجازی در این شهرستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز ۱۸۸ فقره پرونده در این خصوص در ارومیه تشکیل شده است.

حبیبی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تجاوز سرایدار به یکی از دانش آموزان در ارومیه گفت: سال گذشته سریدار یکی از مدارس به یکی از دانش آموزان دختر ارومیه تعرض کرده بود که با دستور دادستان استان فرد مورد نظر دستگیر شده و هم اکنون نیز پرونده این فرد در حال رسیدگی است و هنوز منتج به نتیجه نشده است.

دادستان ارومیه با بیان اینکه در اثر این حادثه شاهد تجمعات و درگیری زیادی در سطح شهر بودیم اضافه کرد: در پی تعرض سرایدار این مدرسه به یک دختر دانش آموز عده‌ای با اقدامات خلاف قانون و با بی توجهی به هشدارهای پلیس اقدام به اخلال در نظم عمومی و آتش زدن مدرسه و اموال عمومی کردند که متعاقب آن ۱۵۶ نفر از عوامل دخیل در این حادثه دستگیر شد.

حبیبی با اشاره به اینکه از ۱۵۶ فرد دستگیر شده ۵۴ نفر مقصر شناخته شد افزود: تقصیر و مجرمیت ۵۴ نفر از دستگیر شدگان در واقعه آتش سوزی مدرسه راه شهدا به اثبات رسیده بنابراین قرار جلب و کیفرخواست آنها صادر شده است و مابقی دستگیرشدگان آزاد شده‌اند.

وی گفت: اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و دولتی، آتش زدن اموال شخصی، مزاحمت به معلمین مدرسه و اهانت به آنان، درگیری با نیروهای انتظامی از جمله جرم‌های ۵۴ فرد دستگیر شده است.

دادستان ارومیه با بیان اینکه به دلیل هم مرزی بودن استان با سه کشور خارجی شاهد تحرکات برخی گروه های معاند در استان هستیم اظهارداشت: تعدادی از عوامل گروهک‌های پژاک، دموکرات، کومله و داعش در آذربایجان غربی در چند سال اخیر شناسایی و دستگیر شده و هم اکنون پرونده این افراد در دادسراها رسیدگی می‌شود.