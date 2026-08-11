تجاوز مجدد رژیم اسرائیل به مناطقی در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد که دو حمله هوایی رژیم اسرائیل مناطق باز در اطراف شهرک المنصوری در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

این شبکه به تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره ای نکرده است.

این حملات چند روز پس از دور هفتم مذاکرات مستقیم دولت لبنان و رژیم صهیونیستی صورت می گیرد که روز پنج شنبه (۱۵ مردادماه) در رم؛ پایتخت ایتالیا بدون دستیابی به نتیجه مشخص به پایان رسید.

این مذاکرات درحالی برگزار می شود که فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان از دولت این کشور خواست مذاکرات و امتیازاتی را که به گفته این فراکسیون «تنها منجر به چشم‌ پوشی لبنان از حقوق و حاکمیت خود شده را متوقف کند.»