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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

تصادف مرگبار در بلوار استوار شیراز؛ یک کشته و ۱۱ مصدوم

تصادف مرگبار در بلوار استوار شیراز؛ یک کشته و ۱۱ مصدوم

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس از وقوع تصادف میان ۲ خودروی سواری در بلوار استوار شیراز خبر داد و گفت: این حادثه یک فوتی و ۱۱ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد از وقوع یک تصادف مرگبار در بلوار استوار شیراز خبر داد و اظهار کرد: این حادثه صبح دوشنبه ۱۹ مردادماه بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پژو پارس رخ داد.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، گزارش تصادف با ۱۲ مصدوم به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند و هشت نفر از آنان برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

عابد گفت: از مجموع مصدومان، سه نفر به بیمارستان شهید رجایی و پنج نفر نیز به بیمارستان نمازی شیراز انتقال یافتند.

وی بیان کرد: سه مصدوم دیگر نیز پس از دریافت اقدامات درمانی لازم در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند و نیازی به انتقال آنان به بیمارستان نبود.

رئیس مرکز اورژانس فارس در پایان گفت: متأسفانه یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در لحظه وقوع حادثه جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6913505

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