پیام تبریک رئیس مجلس به دریادار عظمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی انتصاب دریادار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت و تاکید کرد: نیروی دریایی سپاه در سالهای گذشته، با تکیه بر ابتکار، شجاعت و توانمندی نیروهای خود، کارنامهای درخشان در دفاع از حقوق و منافع ایران اسلامی رقم زده است، مسیری که از شجاعت کلام خمینی کبیر قدس سره الشریف آغاز شد و در دوران امام شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای رضواناللهتعالیعلیه نیز با اقتدار ادامه یافت و دنیا را شگفتزده کرد.
متن پیام تبریک قالیباف به شرح ذیل است:
«انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک عرض میکنم.
سالها حضور مؤثر در عرصه دفاع دریایی و آشنایی نزدیک با اقتضائات این میدان به ویژه در جنگ تحمیلی سوم، پشتوانهای ارزشمند برای فرماندهی نیرویی است که امروز در خط مقدم صیانت از مرزهای آبی، منافع ملی در تنگه هرمز و امنیت خلیج فارس قرار دارد.
نیروی دریایی سپاه در سالهای گذشته، با تکیه بر ابتکار، شجاعت و توانمندی نیروهای خود، کارنامهای درخشان در دفاع از حقوق و منافع ایران اسلامی رقم زده است، مسیری که از شجاعت کلام خمینی کبیر قدس سره الشریف آغاز شد و در دوران امام شهید، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای رضواناللهتعالیعلیه نیز با اقتدار ادامه یافت و دنیا را شگفتزده کرد. امید است با اتکا به دانش و توان جوانان مؤمن و در پرتو رهنمودهای رهبر رشید انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای حفظهالله ظرفیتهای راهبردی این نیرو بیش از پیش شکوفا شود.
ضمن گرامیداشت یاد فرمانده سرافراز شهید علیرضا تنگسیری، این مسئولیت را به شما برادر عزیزم تبریک عرض کرده و از خداوند متعال، توفیق و سربلندی جنابعالی و پاسداران غیور نیروی دریایی سپاه را مسالت دارم.»
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