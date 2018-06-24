به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این بازه یک‌ماهه که در آن کسب‌وکارها و اماکن عمومی اجازه فعالیت در شب را پیدا می‌کنند، تنها از سرناچاری نیست؛ بلکه فرصتی است که شهروندان هم آن را غنیمت می‌شمارند و مشتاقانه گشت‌وگذار شبانه در سطح شهر را تجربه‌ می‌کنند. تجربه‌ای که شاید در ماه‌های دیگر سال، آن هم در فضاهای عمومی، دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

در ماه رمضانی که گذشت، شهرنامه‌ دیجیتال «پیاده» با هدف ایجاد رابطه‌ای قوی‌تر بین شهر و شهروند، از نخستین روز این ماه اقدام به برگزاری فستیوال «شب‌گردی ۹۷» کرد. این اپلیکیشن راهنمای شهری که در سراسر روزهای سال، مکان‌ها و رویدادهای سطح شهر را معرفی می‌کند، در فستیوال خود بسیاری از فعالیت‌های شبانه و مسیرهای مناسب شب‌گردی تهران را به شهروندان اطلاع رسانی کرد.

همان‌طور که در شعار این فستیوال «پیاده» آمده بود، هر شهروند در این‌ ماه ۲۴۰ ساعت فرصت دارد تا شب‌های تهران را تجربه‌ کند.

ایده ترغیب شهروند برای حضور در عرصه‌ زندگی شبانه تهران، آنجا کامل می‌شود که اطلاع‌رسانی استاندارد و صادقانه‌ای صورت بگیرد. مکان‌ها همراه با امکانات دسترسی حمل و نقل عمومی به اطلاع برسد، ساعت کاری کسب‌وکارها درج شود، از پیشینه‌ تاریخی محله‌ها گفته شود و مسیرهایی که اجتماع شهروندان امنیت شبانه‌ آن را تامین می‌کند به آگاهی مخاطبان برسد. این‌ها از جمله‌ امکانات و وجه تمایز «پیاده» به‌عنوان یک رسانه دیجیتال شهری بود که به گفته‌ بسیاری از صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها، همچنین فعالان عرصه مجازی، تاثیر بسزایی در رونق‌گرفتن زندگی شبانه در ماه گذشته داشت.

در طول این ماه علاوه ‌بر گزارش‌های روزانه‌ای که در اپلیکیشن و شبکه‌های مجازی «پیاده» انتشار می‌یافت، مطالبی نیز مختص فستیوال شب‌گردی با عنوان «پیشنهادهای شب‌گردی» منتشر شد.

این مجموعه‌های پیشنهادی شامل بخش‌های خوراکی فرهنگی و شهرگردی بود و در آن تنوع سلایق و کسب تجربه‌های جدید در سطح شهر در نظر گرفته شده بود. در مجموع «پیاده» ۱۳پیشنهاد شبگردی ارائه داد که در ان حدود ۶۰ کافه و رستوران، که علاوه‌ بر خوراکی‌های رمضانی برای شام هم‌ مناسب‌ بودند، ۳۰پارک و فضای عمومی برای پیاده‌روی‌ شبانگاهی و ۱۵ تئاتر و کنسرت و رویدادهای فرهنگی معرفی شد.

پیاده در گذر این یک ماه در تلاش بوده تا تنوع تجربه‌ها محدود نباشد. به‌طور مثال: تجربه‌ سبک‌های جدید افطاری در رستوران‌های ایتالیایی و فرانسوی، همچنین رویکرد متفاوت برخی از رویدادهای فرهنگی‌هنری، دیدن فیلم‌های کلاسیک در سینمای رو باز یا دیدن تئاتری که تا ۳ صبح ادامه‌دار بود.

این مجموعه‌ها از نظری مکانی در نقاط مختلف تهران از فلکه‌های شرق تهران گرفته تا بام‌های چندگانه‌ تهران و خیابان‌های کارناوال‌پسندی مثل سی‌تیر پراکنده‌ بودند.

انتخاب درست مکان‌ها و رویدادها، تجربه حقیقی و برخورد حرفه‌ای گزارشگران «پیاده»، همچنین اعتماد و همراهی مخاطبان این رسانه، سهم زیادی در رونق زندگی شبانه تهران داشت. تا جایی که طبق اعلام رسمی این رسانه، ۵۰هزار نفر از شهروندان در این ماه، دست‌کم یکی از شب‌های این ماه را به زندگی شبانه گذراندند و در بازه‌ افطار تا سحر، روی دیگری از تهران را به چشم دیدند.

این حجم از بازخوردهای مثبت از سوی شهروندان و اقبال خانواده‌ها برای حضور شبانه در سطح تهران، یادآور این نکته است که شهر تهران، پتانسیل‌های بالایی برای پذیرش حیات شبانه را دارد. این پتانسیل به قدری واضح و مشهود است که در صورت وجود بستر و زیرساخت‌های لازم، می‌تواند با بسیاری از کلانشهرهای سراسر دنیا، که به شب‌های پر جنب‌وجوش شهرت دارند، رقابت کرد.

همواره یکی از دغدغه‌های «پیاده» داشتن تجربیاتی تازه و لذت‌بردن از فضای شهری است؛ به همین علت به دنبال مکان‌هایی در شهر تهران می‌گردد که کیفیت خوب و فعالیت‌های نو انجام می‌دهند. افزون بر همه‌ این‌ها تعامل میان شهر و شهروند هدف نهایی این رسانه دیجیتال شهری است.