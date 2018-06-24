لندن آژیر خطر را برای ابوظبی و دبی به صدا درآورد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: وزارت خارجه انگلیس با انتشار بیانیه‌ ای نسبت به حمله موشکی به امارات هشدار داد و از شهروندان خود در این کشور خواست تا جوانب احتیاط را رعایت کنند.

در بخشی از این بیانیه در این خصوص آمده است: اخباری در رسانه‌های عمومی مطرح شد مبنی بر اینکه ممکن است تلاش‌هایی برای شلیک موشک‌هایی به سمت امارات متحده عربی صورت گیرد. در صورت وقوع هرگونه رویدادی، باید گزارش‌ رسانه‌ های محلی را مورد توجه قرار داده و از توصیه‌ مقامات محلی پیروی کنید. باید برای محافظت از خود و اموالتان، احتیاط‌ های لازم را مورد نظر قرار دهید.

رای الیوم با اشاره به این تهدید در مطلبی آورده است: «هنگامی که دولت انگلیس به اتباع خود در امارات هشدار می دهد و از وجود تهدید ضد آنها خبر می دهد و به اتباع خود توصیه می کند که نهایت هوشیاری را داشته باشند؛ این هشدار بیهوده نیست و بر اساس اطلاعات امنیتی مطمئن است هنگامی که دولت انگلیس به اتباع خود در امارات هشدار می دهد و از وجود تهدید ضد آنها خبر می دهد و به اتباع خود توصیه می کند که نهایت هوشیاری را داشته باشند؛ این هشدار بیهوده نیست و بر اساس اطلاعات امنیتی مطمئن است به ویژه که این کشور، امارات دوست انگلیس باشد.

وزارت خارجه انگلیس در وبگاه رسمی خود به همه اتباع خود در امارات و یا کسانی که قصد سفر به شهرهای این کشور به ویژه دبی و ابوظبی را دارند هشدار داد که اطلاعات لازم را درباره ماهیت تهدیدات علیه امارات دریافت کنند که مهمترین آنها احتمال شلیک موشک های بالستیک از یمن است.

این اقدام ناگهانی و خطرناک به طور حتم مقامات امارات را به خاطر تبعات امنیتی و اقتصادی خواهد آزرد و تاثیر منفی بر وجهه کشوری که یکی از باثبات ترین کشورهای خاورمیانه از حیث ثبات و امنیت به نظر می رسد و از شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری قابل توجهی برخوردار است و مورد توجه گردشگران از سراسر دنیاست، می گذارد.

این رسانه بیان کرد: این هشدارهای بی سابقه همزمان با تشدید نبرد در استان الحدیده در ساحل غربی یمن پس از تصمیم امارات برای حمله به این شهری که بیش از ۷۰ درصد از واردات یمن از طریق آن است، رخ می دهد. دولت انگلیس به خوبی یمن را می شناسد. مارتین گریفیتس نماینده سازمان ملل که انگلیسی است اطلاعات مطمئنی در اختیار دارد که جنگ کنونی در الحدیده ؛ اولا در داخل مرزهای آن محدود نمی ماند و در ثانی ممکن دامنه آن گسترده تر شود و ثالثا، واکنش تلافی جویانه جدید از طریق شلیک موشک های بالستیک به شهرهای امارات مشابه آنچه ضد عربستان رخ داد، صورت گیرد.

انصارالله از زبان مسئولان خود تهدید به حملات موشکی به امارات کرده است اما این تهدیدات را اجرایی نکرده و بیش از ۱۲۰ موشک به شهرهای عربستان همانند ریاض، جده، طائف، خمیس مشیط، جیزان و نجران شلیک کرده است. آیا اطلاعاتی به دولت انگلیس رسیده که حاکی از آن است که مرحله خویشتنداری انصارالله به پایان رسیده است و تصمیم جدید اتخاذ شده در این راستا ارتباط مستقیمی با حمله کنونی به الحدیده دارد؟ به طور حتم اگر اوضاع به مرحله خطرناک برسد، حملات موشکی حوثی ها به هر نقطه ای تشدید خواهد شد.

شهرهای امارات با سامانه های دفاعی پاتریوت حفاظت شده است اما بر اساس گزارش های آمریکایی ها موشک های پاتریوت قابل اعتماد نیست بر اساس گزارش های آمریکایی ها موشک های پاتریوت قابل اعتماد نیست و تاثیرات روانی شلیک این موشک ها به ویژه که اگر مرکز گردشگری و سرمایه گذاری جهانی مانند شهرهای دبی و ابوظبی را هدف قرار دهد، بسیار زیاد است».

«نادر منصور القمار» فعال بحرینی نیز در فیس بوک خود نوشت: «حوثی ها پیامی به سلطان نشین عمان با هدف انتقال آن به امارات ارسال کرده اند و در آن تاکید شده است که بزودی امارات را با موشک های بالستیک هدف قرار می دهند و این به دنبال پخش ویدئوهایی مبنی بر بکارگیری بمب هایی از سوی اماراتی ها ضد یمنی هاست.

اخبار تقریبا قطعی که عمانی ها به اماراتی ها منتقل کرده اند حاکی از این است که حوثی ها به عمانی ها گفته اند که پس از اینکه نیروهای ائتلاف ضد یمن از بمب های ممنوعه بین المللی شبیه بمب های هسته ای کوچک ضد غیرنظامیان در الحدیده استفاده کرده اند و به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان منجر شده و این در سایه سانسور رسانه ای جهانی در قبال این کشتارها و سکوت سازمانهای بشردوستانه است و اینکه ائتلاف ضد یمن خطوط قرمز را زیر پا گذاشته اند. فرماندهی ارتش و کمیته های مردمی به نیروی هوایی برای شلیک موشک های بالستیک دور برد به ابوظبی و دبی دستورات لازم را صادر کرده است.

چرایی هشدار انگلیس به اتباع خود

به خاطر این اخبار و تهدیدات درباره نابودی مراکز حساس در ابوظبی و دبی و ویرانی کاملی که به بار خواهد آمد و به زیر ساختهای اقتصادی در دو شهر آسیب وارد می کند؛ انگلیس به اتباع خود در امارات دستور ترک فوری این کشور داد و به شرکت های این کشور دستور داد که امارات را قبل از حادثه ترک کنند. انتظار می رود که کشورهای دیگری نیز توصیه مشابهی به اتباع خود برای ترک امارات از بیم تهدیدات موشک های بالستیک امارات داشته باشند.

قدر مسلم آن است که پس از اینکه اماراتی ها بر دامنه جنایات ضد بشری خود ضد ملت بی پناه یمن افزوده اند، ارتش و کمیته های مردمی یمن که همواره از امور غافلگیر کننده سخن به میان آورده اند بر پیکر مقامات امارات لرزه انداخته اند. بر اساس آمارها؛ فقط، بیش از یک میلیون و نیم گردشگر انگلیسی همه ساله به امارات می روند و بیش از ۱۰۰ هزار انگلیسی در امارات هستند.

حال اگر با مقیاس بزرگتری به موضوع نگریسته شود یعنی اینکه از بیم حملات موشکی یمنی ها که در پاسخ به جنایات اماراتی ها ضد غیرنظامیان یمنی هاست، اتباع کشورهای دیگر به امارات نروند و آنهایی هم که در امارات هستند این کشور را ترک کنند، ضربه مهلکی به اقتصاد و به ویژه گردشگری و سرمایه گذاری در این کشور وارد خواهد شد.

شرف لقمان سخنگوی ارتش یمن اخیر اعلام کرد که تحرکات امارات در الحدیده با واکنش قوی تر روبرو خواهد شد. وی به سرمایه گذاران در امارات هشدار داد که دیگر امارات محل مناسبی برای سرمایه گذاری امن نیست. عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن نیز اخیرا از شرکت های خارجی خواست که سرمایه گذاری در امارات را تعطیل و از این کشور خارج شوند.

عبدالوهاب المحبشی عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن نیز گفت: «طرحهای راهبردی و به ویژه نظامی و اقتصادی در امارات هدف نیروهای یمنی است و این اهداف در تیررس موشک های یمنی است و فقط دستورات فرماندهی نیاز است. موشک های یمنی قادر به هدف قرار دادن این اهداف است زیرا قبلا نیروگاه هسته ای در ابوظبی هدف قرار گرفته است و اینکه افتتاح این نیروگاه که قرار بود سال گذشته انجام شود به ۲۰۱۹ موکول شده است به دنبال این حمله موشکی یمنی ها بوده است. آینده آکنده از اخبار درباره حملات موشکی یمنی ها به امارات خواهد بود».

به هر حال اگر عزم راسخ یمنی ها برای واکنش نشان دادن به جنایات ائتلاف اماراتی-آمریکایی-سعودی را در کنار هشدار انگلیس به اتباع خود درباره حملات موشکی احتمالی یمنی ها و ناکارآمدی سامانه پاتریوت بگذاریم آنگاه می توان گفت که اوضاع کابوس واری در انتظار امارات به ویژه ابوظبی و دبی خواهد بود.