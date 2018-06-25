اعتراض کارکنان آمازون به سیاستهای ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، ارسال این نامه به فاصله کوتاهی بعد از اعتراضات کارکنان گوگل و مایکروسافت به دلایل مشابه صورت می گیرد. کارکنان این دو شرکت هم خواستار پایان هرگونه همکاری با ارتش و دیگر نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده بودند.

در بخشی از این نامه از جف بزوس خواسته شده تا فروش یک نرم افزار شناسایی هویت موسوم به Rekognition را به سازمان های نظامی و اطلاعاتی آمریکا متوقف کند و همچنین دسترسی شرکت Palantir را به خدمات تحت وب آمازون متوقف کند. شرکت Palantir در زمینه جمع آوری اطلاعات کاربران از اینترنت و فضای مجازی فعال است و این اطلاعات را دسته بندی و تجزیه و تحلیل می کند.

کارکنان آمازون می گویند Palantir این اطلاعات را در اختیار ماموران اداره مهاجرت آمریکا می گذارد تا آنها از این طریق مهاجران غیرقانونی را شناسایی و به سرعت اخراج کنند.

ارسال این نامه واکنشی به سیاست های سختگیرانه جدید دولت ترامپ در برابر مهاجران غیرقانونی نیز محسوب می شود که باعث شده صدها نفر از والدین مهاجر غیرقانونی از کودکانشان جدا نگهداری شوند.