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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

تیراندازی در فرودگاهی در اندونزی ۳ کشته و ۲ زخمی درپی داشت

تیراندازی در فرودگاهی در اندونزی ۳ کشته و ۲ زخمی درپی داشت

تیراندازی در فرودگاه «کنیام» اندونزی ۳ کشته و ۲ زخمی به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سرهنگ محمد عیدی سخنگوی ارتش اندونزی از وقوع تیراندازی در فرودگاه «کنیام» (Kenyam) واقع در منطقه «پاپوآ» (Papua) پس از فرود یک فروند هواپیما خبر داد و اعلام کرد که در این تیراندازی ۳ غیر نظامی کشته شده اند.

سخنگوی ارتش اندونزی با بیان اینکه در این تیراندازی ۲ نفر از جمله خلبان هواپیما نیز مجروح شده اند، اعلام کرد که مهاجمان از اعضای «گروه غیرنظامیان مسلح» بودند.

بر اساس گزارش‌ها، افراد کشته شده تاجران مهاجر از منطقه سولاوسی جنوبی بوده‌اند و برای برقراری امنیت انتخابات محلی به منطقه اعزام شده بودند.

کد مطلب 4330651

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