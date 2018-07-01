به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان، در سال ۹۳، ۳ هزار و ۸۰۷، در سال ۹۴، ۳ هزارو ۱۷۷، سال ۹۵، ۲ هزارو ۷۸۸، و در سال ۹۶، ۲ هزارو ۶۶۸ گواهی مدرک تحصیلی خارج از کشور، صادر شده است.

براساس آمار اعلام شده، تعداد گواهی های صادره مدارک تحصیلی خارج از کشور، در سال گذشته نسبت به سال ۹۵ کاهش داشته است.

براساس این آمار، در سال ۹۳، ۳ هزار و ۴۱۰، در سال ۹۴، ۲ هزارو ۹۵۴، در سال ۹۵، ۲ هزار و ۶۰۳ و در سال ۹۶، ۲ هزار و ۶۲۰ ارزشنامه برای دانش آموختگان خارج از کشور صادر شده است.

همچنین در سال ۹۳، ۱۵ هزار و ۴۵، در سال ۹۴، ۱۶ هزار و ۲۸۸، در سال ۹۵، ۱۷هزار و ۲۳۱، و در سال ۹۶، ۱۸ هزار و ۳۴۲ دانشنامه دانش آموختگان داخل کشور بررسی و امضاء شده است.

اجرای پروژه دسته بندی دانشگاه‌های خارج از کشور و نظارت بر اجرای مناسب آن و ادامه واگذاری اختیار صدور و امضای دانشنامه های دانشگاه های دولتی و غیردولتی از طریق سامانه سجاد از اهم برنامه های این اداره کل در سال ۹۷ است.