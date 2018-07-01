فراخوان ستاد عالی مسابقات در ساماندهی و ارتقای داوران قرآنی



به گزارش خبرگزاری مهر؛ ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی پیرامون طرح ساماندهی وارتقای داوران مسابقات قرآنی کشور اطلاعیه ای به این شرح صادر کرد .

متن این اطلاعیه به این شرح است :

به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی به اطلاع کسانی که در طرح ساماندهی و ارتقای سطح داوران کشور ( مصوب ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی ) شرکت و در سامانه مسابقات قرآن جمهوری اسلامی ایران بخش ساماندهی و ارتقای داوران ثبت نام نموده اند می رساند، ارزیابی اولیه و آزمون نظری در قالب فرایند آزمونهای شورای ارزیابی قاریان و مدرسان شورای عالی قرآن، برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.

لذا احراز صلاحیت های علمی و فنی داوران و متقاضیان داوری در رشته های حفظ و قرائت قرآن در دو مرحله صورت می گیرد:

1- ارسال فایل صوتی تلاوت تحقیق آیات 75 تا 81 سوره مبارکه کهف (شروع: قال اَلم ...... پایان: رُحماً) و تلاوت ترتیل سوره مبارکه قیامه ( حداکثر تا پایان وقت اداری 20 تیر ماه 1397 )

2- واریز مبلغ 000/100 ریال به شماره حساب (5289317060 ) نزد بانک ملت به نام شورای عالی قرآن

1.افرادی که در بخش داوری قرائت تحقیق و ترتیل شرکت کرده اند، هر دو تلاوت درخواستی را باید ارسال نمایند(واریز یک مبلغ 100000ریال برای دورشته انتخابی کفایت می کند) ؛ اما کسانی که فقط در بخش داوری حفظ ثبت نام نموده اند، ارسال تلاوت ترتیل کافی می باشد.

2.فایل صوتی بایستی با کیفیتی باشد که قابل استماع برای ارزیابی باشد.

3.حجم هرفایل ارسالی کمتر از10مگابایت و در قالب mp3 و فرمتهای تلفن های همراه باشد.

4. جهت ارسال فایل(های) مذکور و تصویر فیش واریزی از طریق شبکه اجتماعی "سروش" به شماره 09121083626 و یا نشانی ایمیل shora.quran@gmail.com اقدام شود.

5.تلاوت های ارسالی تا تاریخ 30 تیرماه 97 ارزیابی و نتایج آن به صورت تلفنی به افراد اعلام خواهد شد.

6. حدنصاب امتیاز برای داوران سطوح 1و2 ( نمره 75 از 100 ) و داوران سطح 3 (نمره 70 از 100) می باشد و افراد در صورت کسب امتیاز لازم وارد مرحله دوم خواهند شد.

در این مرحله قبول شدگان مرحله اول توسط دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان در سامانه" ارزیابی"، ثبت نام می شوند که شرایط آن به اطلاع افراد خواهدرسید.

قابل ذکر است متقاضیان داوری سطح 1و2 در بخش مدرسان، و سطح 2 در بخش تنغیم و تجوید و متقاضیان داوری سطح 3 در بخش مدرسان سطح 3 (معلم قرائت) ارزیابی خواهند شد.

لازم به ذکر است درخصوص شرایط احراز صلاحیت داوران رشته های دیگر قرآنی به زودی اطلاع رسانی می شود.

درصورت وجود ابهام ویا سوال خاص دروقت اداری با شماره تلفن (02164872630)آقای ناری تماس حاصل نمایید.