استقبال پرشور مخاطبان از جشنواره صد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن، غلامرضا احمدی مدیر گروه اطلاع رسانی رادیو قرآن و دبیر جشنواره قرآنی ۱۰۰ با اشاره به اینکه از تمام افراد شرکت کننده در این پویش که بالای ۱۰۰ سال سن داشته باشند، بدون قرعه کشی با اهدای جوایز ارزنده قدردانی به عمل خواهد آمد، بیان کرد، اولین شرکت کننده ۱۰۰ ساله به جشنواره پیوست.



وی با اشاره به اهمیت تلاوت قرآن، تصریح کرد: در روایات، احادیث و آیات نورانی قرآن آمده است؛ «هرکس قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود» همچنین آمده است: «وقتی قرآن می‌خوانید، ما (خداوند) بین کسانی که به آخرت ایمان دارند و ندارند یک پرده و حجابی قرار می دهیم» ویا «خانه ای که در آن قرآن خوانده می‌شود، نورانی می‌شود.»



احمدی در ادامه گفت: حال سوال اینجاست این آیات و احادیث متوجه چه نوع قرائت قرآنی است؟ طبق فرمایش پیامبر اکرم (ص) که می‌فرمایند: «اَلاعمالُ بِالنیات» تنها شرط پذیرش، نیت عمل و همچنین بدون غلط خواندن و ساده خوانی می‌باشد.



دبیر جشنواره قرآنی صد اذعان داشت: از همه ی افراد شرکت کننده در پویش که بالای ۱۰۰ سال سن داشته باشند؛ بدون انجام قرعه کشی با اهدای جوایز ارزنده قدردانی به عمل خواهد آمد.

وی افزود: خبرنگار افتخاری رادیو قرآن در شهر شوش به مصاحبه با اولین شرکت کننده ۱۰۰ ساله جشنواره با نام «حاج آقا سعده» پرداخته و اولین تلاوت از او به جشنواره ارسال شده است.



یادآور می‌شود: جشنواره صد از روز چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه همزمان با میلاد حضرت علی (ع) با هدف ساده خوانی قرآن کریم آغاز شده و تا پایان ماه رمضان سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.



علاقه‌مندان بدون محدودیت سنی و تفکیک جنسیتی، می‌توانند؛ با خواندن آیاتی از کلام الله مجید در مدت زمان ۱۰۰ ثانیه در این جشنواره شرکت نمایند. شرکت کنندگان می‌بایست جهت نام‌نویسی ، اطلاع از جزئیات و ارسال آثار خود به سایت رادیو قرآن به آدرس www.radioquran.ir مراجعه کرده و در بخش «جشنواره ۱۰۰» پس از تکمیل اطلاعات شخصی (نام، نام خانوادگی، سن، محل سکونت…)، فایل صوتی خود را بارگزاری نمایند و یا فایل صوتی تلاوت خود را در اپلیکیشن واتساپ به شماره ۰۹۱۰۸۹۹۴۱۰۰ ارسال نمایند. همچنین علاقه مندان جهت شرکت در این پویش می‌توانند با تلفن گویای شبکه به شماره ۰۲۱۲۷۸۶۰۱۰۰ تماس حاصل نمایند. مهلت ارسال آثار تا پایان اسفند ماه سال جاری می‌باشد.