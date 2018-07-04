۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۶:۵۰

مهر خبر می‌دهد؛

احتمال بازگشایی صرافی‌ها از شنبه/نرخ بر اساس قیمت ثبت شده در بورس

وزیر اقتصاد در حالی از راه‌اندازی بازار ثانویه ارز خبر داده بود که اکنون خبرها حکایت از آن دارد که صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه می‌توانند اقدام به معامله با نرخ بورس کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته از بازگشایی بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده(حدود ۲۴ ساعت آینده) خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز تلویحا اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته تا این بازار را به رسمیت بشناسد.

اکنون برخی خبرها حکایت از این دارد که صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه می‌توانند با نرخ ثبت شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامه‌های صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند.

پیش از این طرح‌هایی نیز از سوی فعالان اقتصادی برای چگونگی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در بورس مطرح شده بود که بر اساس آن، دولت بتواند با اطمینان خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه ارز اقدام نماید.

    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
      پس چرا بستید؟ همه کارهاتون همین طوریه
    • محمدامین IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
      از ابتدا هم بستن صرافی ها کار غیر قابل توجیهی بود. می بایست صرافی های غیر مجاز بسته میشد، اما صرافی های مجاز با اشراف کامل و صد درصدی بانک مرکزی کار می کردند.
    • امین IR ۱۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
      اگه دلار ۶۰۰۰ به مردم دادن درست اصلا دلار ندارن مسخره کردن ارز دیجیتال

