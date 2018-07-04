به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته از بازگشایی بازار ثانویه ارز تا ۴۸ ساعت آینده(حدود ۲۴ ساعت آینده) خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم جدید دولت مبنی بر به رسمیت شناختن نرخ دوم برای ارز تلویحا اعلام کرده بود که دولت تصمیم گرفته تا این بازار را به رسمیت بشناسد.
اکنون برخی خبرها حکایت از این دارد که صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه میتوانند با نرخ ثبت شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامههای صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند.
پیش از این طرحهایی نیز از سوی فعالان اقتصادی برای چگونگی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در بورس مطرح شده بود که بر اساس آن، دولت بتواند با اطمینان خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه ارز اقدام نماید.
