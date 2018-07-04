جزئیات قرارداد یک بازیکن گرانقیمت با پرسپولیس/ توافق سه جانبه

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ که اردوی آماده سازی تیمش برای حضور در هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را در کرواسی برپا کرده است، چشم انتظار اقدامات مسئولان باشگاه برای تقویت سرخپوشان است. هرچند این تیم به دلیل محرومیت از پنجره نقل و انتقالات نمی تواند در نیم فصل اول از خریدهای جدیدش استفاده کند اما برانکو به حضور آنها در نیم فصل دوم و جبران امتیازات احتمالی از دست رفته نیم فصل اول امیدوار است.

مسئولان باشگاه البته با جذب مهدی ترابی که نیم فصل دوم به جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد بخشی از دغدغه های برانکو را از بین بردند اما این برای تیمی که دو عنوان قهرمانی پیاپی لیگ را به خود اختصاص داده کافی نیست.

یکی از بازیکنانی که می تواند در فصل هجدهم لیگ برتر کمک زیادی به تداوم موفقیت های پرسپولیس داشته باشد سروش رفیعی است که فصل گذشته را در لیگ قطر بازی کرد و حالا در آستانه بازگشت به جمع سرخپوشان است.

هر چند حمیدرضا گرشاسبی پیش از این تاکید کرده بود که با رفیعی برای بازگشت به پرسپولیس به توافق رسیده است اما جزئیات بیشتری از این توافق از سوی باشگاه پرسپولیس منتشر نشده بود.

پیگیری های خبرنگار مهر نشان داد سروش رفیعی در نشست مشترکی که با سرپرست باشگاه و عضو هیات مدیره پرسپولیس داشته بر سر جزئیات حضورش در این تیم به توافق رسیده و حتی روی مبلغ و مدت قرارداد نیز توافقات نهایی صورت گرفته است.

با این حال آنچه باید مورد توافق قطعی طرفین قرار می گرفت نحوه سپری کردن نیم فصل اول توسط رفیعی بود که مسئولان باشگاه اعتقاد داشتند او در تیمی بازی نکند تا نیم فصل دوم به جمع شاگردان برانکو اضافه شود اما سروش رفیعی نظری غیر از این داشت و معتقد است برای زنده بودن امیدش جهت همراهی تیم ملی نیم فصل اول را در یکی از تیم های تهرانی بازی کند. از پیکان به عنوان تیم مد نظر رفیعی نام برده می شود اما هنوز مذاکراتی بین طرفین در این مورد صورت نگرفته است.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد در توافقاتی که بین مسئولان باشگاه پرسپولیس و سروش رفیعی صورت گرفته، قرارداد او بجز نیم فصل اول که در یک تیم تهرانی سپری خواهد شد، یک فصل و نیم خواهد بود که شامل لیگ هجدهم و نوزدهم می شود.

با این حال رقمی که سروش رفیعی با مسئولان باشگاه به توافق رسیده برای دو فصل خواهد بود که البته بخشی از آن را تیم نیم فصل اول او پرداخت خواهد کرد. در این مورد گفته می شود رقم قرارداد او با باشگاه پرسپولیس بالای دو میلیارد و پانصد میلیون تومان خواهد بود که البته هنوز چیزی روی کاغذ ثبت نشده اما توافق نهایی صورت گرفته است.