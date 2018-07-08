دو هزار امامزاده؛ میزبان عزاداران صادق آل محمد(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری آن حضرت و تبیین فضایل آن امام همام با حضور سخنرانان و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در بیش از دوهزار امامزاده، بقعه متبرکه و اماکن مذهبی کشور برگزار می شود.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با تسلیت فر رسیدن سالروز شهادت امام صادق (ع) رئیس مذهب جعفری وبا بیان اینکه این سازمان به منظور تبیین سیره نظری و عملی ائمه اطهار و پیشوایان معصوم در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه یک دستورالعمل کلی را به منظور پاسداشت فضایل و شخصیت آن بزرگواران به تمامی ادارات و بقاع متبرکه ابلاغ کرده است، گفت: بر این اساس همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) مراسم سوگواری و عزاداری آن حضرت و تبیین فضایل آن امام همام با حضورسخنرانان و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در بیش از دوهزار امامزاده، بقعه متبرکه و اماکن مذهبی کشور برگزار می شود.

حجت الاسلام سید محمد کاظم موسوی متقی با اشاره به ضرورت تبیین و ترویج سیره، رفتار و گفتار آن حضرت و شناساندن آن به آحاد مختلف مردم به ویژه جوانان افزود: در این راستا سازمان اوقاف وامور خیریه مبادرت به انتشار کتابی با عنوان «فرزانه عترت» در شمارگان ۶۰ هزار نسخه پیرامون زندگی و شخصیت علمی و عملی امام جعفربن محمد الصادق (ع) کرده است که علاوه بر توزیع در سراسر کشور فایل آن در پایگاه اینترنتی سایت مجتمع فرهنگی پژوهشی این معاونت به نشانی http://mfpo.ir/ قابل دریافت است.

وی تصریح کرد: همچنین برپایی نمایشگاههای فرهنگی ، تولید چندین کلیپ صوتی درباره آن امام همام، تولید وچاپ 3 عنوان پوستر و بنر ویژه شهادت امام و تدوین و چاپ 4 کتابچه درباره شخصیت امام صادق(ع) از دیگر محصولاتی است که در پایگاه فوق قابل دسترسی و دانلود است.

مدیر کل امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: همچنین سه نرم‌افزار با عناوین «در سوگ صادق آل محمد» درباره زندگی حضرت ؛ نرم افزار «اشک قلم» شامل پندهای امام و نیز «سوگ علم» شامل سخنان امام صادق(ع) تولید شده است که در امامزاده‌هایی که از سامانه بلوتوث برخوردار هستند، به طور رایگان به گوشی تلفن همراه زائران ارسال می‌شود.سه نرم افزار در خصوص سیره و زندگانی امام جعفر صادق(ع) تولید شده که در امامزادگان به صورت رایگان روی تلفن همراه زائران نصب می‌شود.

موسوی متقی با بیان اینکه هیئت های عزاداری در بقاع متبرکه اجتماع خواهند کرد وبه سمت مقصدهای تعیین شده حرکت خواهند کرد ادامه داد :تعدادی از امامزادگان کشور از فرزندان وذراری امام صادق (ع) هستند که موجب افتخار ومایه منزلت ما ایرانیان است که میزبان ایشان هستیم .

براساس این گزارش مراسم شب وروز شهادت امام صادق (ع)د رامامزاده ابوالحسن شهرری و امامزاده علی بن محمد الباقر (ع)به طور زنده از شبکه پنج و شبکه قرآن ومعارف سیما پخش خواهد شد .

برخی اماکن متبرکه وامامزادگانی که مراسم شهادت امام صادق بر گزار می شود به این شرح است :

امامزاده صالح (ع) - شمیران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالعلی گواهی تولیت آستان امامزاده صالح (ع)

ساعت شروع مراسم: بعد از نماز مغرب و عشا

نشانی: میدان تجریش

فردا دوشنبه در سالروز شهادت آن حضرت نیز، بعد از نماز ظهر و عصر حجت‌الاسلام اسکندری و بعد از نماز مغرب و عشاء حجت‌الاسلام معرفت به سخنرانی درباره شخصیت و جایگاه امام صادق (ع) می‌پردازند

آستان مقدس امامزاده علی اکبر(ع)

سخنران: حجت الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی

مداح: محمود کریمی

نشانی: چیذر - امامزاده علی اکبر(ع)

ساعت شروع مراسم: بعد از نماز مغرب و عشا

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آستان مقدس امامزادگان هادی (ع) و بی بی زینب خاتون (س) شهرری

مراسم همزمان با روز شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین جلال منصوری و با مداحی حاج میثم موسوی بعد از نماز ظهر و عصر برگزار می‌شود.

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آستان مقدس امامزاده فضل بن علی(ع ) لواسان

این مراسم همزمان با شب شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سبحانی با مداحی حاج شمس بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

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آستان مقدس امامزاده سید ناصرالدین (ع)

این مراسم همزمان با شب شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین نامجو با مداحی حاج محمود اسدی و حاج محمدرضا محمدی و در روز شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سعادت بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

همچنین این مراسم در شام شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین نقوی و مداحی حاج محمود اسدی و حاج محمدرضا محمدی بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

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آستان مقدس امامزادگان حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام

این مراسم همزمان باروز شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین صابریان با مداحی حاج محمد تقی جلالی از نمازظهر و عصربرگزار می شود.

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آستان مقدس امامزاده جعفر (ع) ورامین

این مراسم همزمان با شب شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسین گنجی و با مداحی حاج محمد اردستانی از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

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آستان مقدس امامزاده عقیل (ع) اسلامشهر

این مراسم همزمان با روز شهادت آن امام همام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین قلی پور امام جمعه موقت اسلامشهر و با مداحی حاج سید جلال موسوی از نماز ظهر و عصر برگزار می شود.