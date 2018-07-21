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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

در ۱۶ محور؛

دستورالعمل تامین ارزی جامعه علمی به بانک مرکزی ارسال شد

دستورالعمل تامین ارزی جامعه علمی به بانک مرکزی ارسال شد

دستورالعمل تامین ارزی جامعه علمی کشور تدوین و در ۱۶ محور برای اجرایی شدن به بانک مرکزی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تامین نیازهای ارزی جامعه علمی کشور در بیست و ششمین جلسه شورای مدیران بین الملل دستگاه های علمی کشور در مرکز همکاری های علمی بین المللی، بررسی شد.

این جلسه با حضور مسئولان بین الملل وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، دبیر کل کمیسیون ملی آیسیسکو، مرکز مطالعات و همکاری های بین الملل، شبکه مجازی دانشگاه های جهان اسلام در مرکز همکاری های علمی بین المللی برگزار شد.

در این نشست ضمن تبادل اطلاعات در زمینه رویداد های علمی در دستگاه های مختلف مسائل مربوط به ساماندهی سفر های خارجی دستورالعمل تامین نیازهای ارزی جامعه علمی کشور و همچنین آخرین وضعیت و سیاست های کشور در حوزه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دستورالعمل تامین ارزی جامعه علمی کشور در ۱۶ محور برای اجرایی شدن به بانک مرکزی ارسال شد.

کد مطلب 4352343
زهرا سیفی

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