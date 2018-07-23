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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۶

وزیر خارجه آمریکا:

صادرات نفت ایران را به صفر می‎رسانیم/تمایل برای گفتگو با تهران!

صادرات نفت ایران را به صفر می‎رسانیم/تمایل برای گفتگو با تهران!

وزیر خارجه آمریکا از متحدین واشنگتن برای پیوستن به کارزار اعمال فشار علیه ایران دعوت کرد و در اظهاراتی متناقض، ضمن حمایت از ناآرامی در این کشور، از تمایل برای گفتگو با تهران سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین ادعای خود، ایران را به ترویج خشونت در منطقه متهم کرد و گفت: آنها حتی به قیمت زور هم که باشد، خواهان نشر انقلاب خود به سایر کشورها هستند.

وی در ادامه اظهارات ایران‌ستیزانه خود گفت: از همه ملت‌هایی که از رفتار مخربانه ایران به تنگ آمده‌اند برای پیوستن به کارزار اعمال فشار بر این کشور دعوت می‌کنیم؛ به ویژه متحدین‌مان در اروپا و خاورمیانه، یعنی آنهایی که سالهاست با هجمه فعالیت‌های خشونت‌بار ایران روبرو هستند!

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: حتی در بالاترین سطوح نیز، هراسی از برخورد با ایران نداریم و از همه کشورها می‌خواهیم تاجایی که ممکن است واردات نفت از ایران را تا تاریخ ۴ نوامبر (۱۳ آبان) به صفر برساند.  

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا که در ادامه ادعاهایی که بیش‌ازهمیشه رنگ‌ وبوی مداخله‌جویی داشت، گفت: در نهایت مردم ایران باید درباره مسیر کشورشان تصمیم‌گیری کنند اما ایالات متحده حامی صداهای نادیده‌گرفته شده آنها است!

این درحالی است که خبرگزاری «رویترز» روز گذشته به نقل از منابع آگاه نوشت: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارزاری متمرکز بر حملات لفظی و آنلاین را آغاز کرده که هدف آن ایجاد ناآرامی و اعمال فشار بر ایران است.

گفتنی است دهها نفر از مقامات سابق و فعلی آمریکا می‌گویند این کارزار که از سوی مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید حمایت می‌شود در هماهنگی کامل با راهبرد اعمال فشار اقتصادی ترامپ مبنی بر بازگرداندن تحریم‌های ضد ایرانی است.

انگیزه توسل به این کارزار از تاریخ ۸ ماه میلادی می که ترامپ در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شد، قوت گرفته است.

به گفته منابع آگاه، واشنگتن در اعمال راهبرد فشار حداکثری بر ایران، تصویر تاریکی از مسئولین ایرانی نشان می‌دهد و از اغراق کردن درباره مسائلی که به آنها نسبت می‌دهند نیز هیچ ابایی ندارد.

اظهارات اخیر پمپئو که با عنوان «حمایت از صدای ایرانی» ایراد شد در راستای سیاست ایجاد اغتشاش و براندازی بیان می‌شود.

بااین‌حال، واشنگتن مدعی است هدفش از اعمال چنین فشاری تغییر رفتار ایران است. پمپئو در این باره مدعی شد: همان‌طور که ترامپ گفته است ما مایل به گفت‌وگو با ایران هستیم، اما رهایی از فشارهای آمریکا تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که شاهد تغییرات ملموس و باثبات در سیاست‌های تهران باشیم.

این درحالی است که ترامپ در یکی از تازه‌ترین اظهارات خود آشکارا از بروز ناآرامی در ایران استقبال و از جریان‌های مخالف حمایت کرد!

کد مطلب 4354380
مریم خرمایی

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
      1 1
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      به نظر من با گفتگو میتوان وقت خرید و نباید از این پیشنهاد با تعصب گذشت. خوب بدانید و آگاه باشید که تهدید کردن و چنگ و دندان نشان دادن به آمریکا دقیقا سوار شدن بر قطار ریل گذاری شده نابودی است .
    • هومن IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
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      ترامپ فقط يه بازرگانه، سياست حاليش نيست، حرف مفت هم زياد ميزنه،‌ اونم مهم نيست، اگر در داخل همه با هم در همه زمينه ها متحد باشند حتي تحريم ها هم اثر نخواهد گذاشت.
    • حمید AU ۱۳:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
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      سیاسیون ما از مردم حقوق می گیرند که گفتگو کنند تا کشور کمتر دچار تنش بشود. اتفاقا ترامپ اهل خود نمایی است. اون فقط دلش می خواست برجام یا هر توافقی بنام خودش باشه.

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