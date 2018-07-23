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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

کنترل سفید بالک با آبشویی درختان غرب تهران

کنترل سفید بالک با آبشویی درختان غرب تهران

حفظ سلامت درختان، کنترل سفید بالک، افزایش زیبایی بصری شهر از اهداف اجرای طرح آبشویی درختان منطقه ۵ در فصل گرما است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه اعلام کرد با هدف حفظ سلامت درختان ، کنترل آفت سفید بالک و افزایش زیبایی بصری منظر شهری ، عملیات آبشویی براساس دستورالعمل مدون سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و برنامه ریزی صورت گرفته مرکز تام (تحقیقات، آموزش و مشاوره گل وگیاه) اداره فضای سبز در دست انجام است .

علیرضا علی بخشی معاون امور شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: با شروع گرما وفصل تابستان و با توجه به طغیان آفات و حجم کلان مصرف سوخت های فسیلی ، جذب دوده و غبار بر روی درختان بسیار بیشتر از حد نرمال است که سبب کاهش عملکرد وسلامت درختان و زیبایی بصری فضای سبز می شود .

به همین منظور با همکاری مداوم و شبانه روزی نیروهای اداره فضای سبز منطقه ،با برنامه ریزی و اولویت بندی، عملیات پاکسازی و آبشویی مستمر درختان، بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی در کلیه شریان های اصلی و معابر فرعی ، حداقل ۲ بار در ماه شستشو می شود.

باقی سرپرست اداره فضای سبزمنطقه گفت : نتیجه حاصل از آبشویی، کنترل آفات و جلوگیری از رشد شیوع آنها بوده و با استفاده از روش های غیر شیمیایی می توان سلامت درختان منطقه را افزایش داد.

کد مطلب 4354518

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