کنترل سفید بالک با آبشویی درختان غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری ومحیط زیست منطقه اعلام کرد با هدف حفظ سلامت درختان ، کنترل آفت سفید بالک و افزایش زیبایی بصری منظر شهری ، عملیات آبشویی براساس دستورالعمل مدون سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران و برنامه ریزی صورت گرفته مرکز تام (تحقیقات، آموزش و مشاوره گل وگیاه) اداره فضای سبز در دست انجام است .

علیرضا علی بخشی معاون امور شهری و محیط زیست منطقه با اعلام این خبر گفت: با شروع گرما وفصل تابستان و با توجه به طغیان آفات و حجم کلان مصرف سوخت های فسیلی ، جذب دوده و غبار بر روی درختان بسیار بیشتر از حد نرمال است که سبب کاهش عملکرد وسلامت درختان و زیبایی بصری فضای سبز می شود .

به همین منظور با همکاری مداوم و شبانه روزی نیروهای اداره فضای سبز منطقه ،با برنامه ریزی و اولویت بندی، عملیات پاکسازی و آبشویی مستمر درختان، بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی در کلیه شریان های اصلی و معابر فرعی ، حداقل ۲ بار در ماه شستشو می شود.

باقی سرپرست اداره فضای سبزمنطقه گفت : نتیجه حاصل از آبشویی، کنترل آفات و جلوگیری از رشد شیوع آنها بوده و با استفاده از روش های غیر شیمیایی می توان سلامت درختان منطقه را افزایش داد.