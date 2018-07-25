احمد مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تائید ابلاغ تعرفه ثبت نام در سامانه روابط کار و آغاز ثبتنام از جامعه کارگری و کارفرمایی استان تهران در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، گفت: قرار است طی یک تا دو روز آینده، فقط خود کارکنان و کارفرمایان دفاتر پیشخوان در سیستم ثبتنام کنند تا ضمن آشنایی با فرایند، مشکلی وجود نداشته باشد؛ اما از روز شنبه این دفاتر در استان تهران آماده ثبتنام عمومی از کارگران و کارفرمایان هستند.
وی با تاکید بر اینکه این سامانه در مرحله اول در استان تهران به صورت آزمایشی پیادهسازی میشود، افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی با ثبتنام در این سامانه میتوانند از خدماتی که به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری ارائه میشود، بهره مند شود.
وی تاکید کرد: در مرحله اول پیادهسازی سامانه، دو سیستم ثبت شکایات کارگران و ثبت قراردادهای نیروی کار توسط کارفرمایان راهاندازی خواهد شد.
معاون وزیر کار با اشاره به اینکه سامانه جامع الکترونیکی روابط کار به تدریج و پس از رفع مشکلات احتمالی و اجرای آزمایشی در استان تهران، برای تمام کارگران و کارفرمایان قابل دسترس خواهد بود، از جامعه کارگری و کارفرمایی استان تهران درخواست کرد تا به منظور جلوگیری از ترافیک مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان، به تدریج برای ثبتنام مراجعه کنند.
مشیریان درباره اینکه ثبتنام در این سامانه برای کارگران و کارفرمایان اجباری یا اختیاری است، گفت: به طور قطع، تمام کارگران و کارفرمایان باید در این سامانه ثبتنام کنند تا بتوانند از مزایا و خدمات آن بهرهمند شوند.
بر اساس این گزارش، با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هزینه تشکیل پرونده کارگران برای ثبت نام در این سامانه از طریق دفاتر پیشخوان ٥٠٠٠ تومان و برای کارفرمایان ٦٠٠٠ تومان تعیین شد.
لازم به ذکر است، کارگران و کارفرمایان فقط با یکبار مراجعه به دفاتر پیشخوان و تشکیل پرونده، میتوانند وارد سامانه شوند. پس از استان تهران، ثبت نام از کارگران در استان های البرز، سمنان، قزوین و اردبیل و پس از آن، در سراسر کشور آغاز می شود.
نظر شما