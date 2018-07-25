مدل بومی ارزشگذاری طرح های فناورانه و دانش بنیان اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ علی‌رضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، در نشست ابلاغ شیوه‌نامه ارزش‌گذاری با تأکید بر اهمیت موضوع ارزش‌گذاری در کشور گفت: به‌طور حتم تا موضوع ارزش‌گذاری در کشور حل نشود، نمی‌توانیم ارتباط کارساز و دوسویه را میان سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر ایجاد کنیم.

وی در ادامه گفت: از طرفی به‌منظور جلوگیری از هدر رفت زمان در این بخش نمی‌توان منتظر مقررات و دستورالعمل‌های دولت بود، به همین منظور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ پیشنهاد کار را با شرکت‌های دانش‌بنیان و انتخاب فعالیت کارگزاران به‌منظور انجام فرایند ارزش‌گذاری فناوری و کسب‌وکارهای نوآورانه به دولت ارائه کرد.

دلیری ارائه روش بومی و مشخص را خروجی این اقدام نوین خواند و گفت: قبل از به انجام رساندن بحث قانونی در این روند پیشنهادی، موضوع مهم ، دستیابی به یک مدل بومی و البته مورد تأیید تمام فعالان در این حوزه است.

وی در ادامه بیان کرد: در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ به‌منظور انتخاب کارگزاران جلساتی برگزار کرد که در نهایت ۵ شرکت در خصوص انجام فرایند ارزش‌گذاری فناوری و کسب‌وکارهای نوآورانه، انتخاب شد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در ادامه بیان کرد: افراد مشخص‌شده نباید تنها به‌عنوان بخش خصوصی وارد عمل شوند، بلکه به‌عنوان عضو تصمیم گیر در راستای برطرف سازی ایرادات و مشکلات موجود، راه‌کار ارائه ‌کنند.

دلیری گفت: در راستای امضای شیوه‌نامه ارزش‌گذاری، معاونت علمی؛ تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌منظور ارزش‌گذاری به فعالان کارگزار، معرفی خواهد کرد، تا در نهایت با بررسی و نقد خروجی به‌عمل‌آمده به رضایت طرفین سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر ، همچنین تعمیم آن به بازار دست یابد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی در راستای ایجاد رشته‌های نوین در این بخش، با کانون کارشناسان گفت: رشته‌های موجود رشته‌هایی سنتی و قدیمی است، لذا به دنبال تیم حاکمیتی و مدیریتی جوان در این بخش هستیم، تا بتوانند کنار تیم ارزش‌گذاری قرار گیرند.