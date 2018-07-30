ویروس هپاتیت B موجب از بین رفتن بینایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه ضعف و خستگی، تب، از دست دادن اشتها، استفراغ و یرقان از علائم شایع هپاتیت B هستند، ممکن است برخی عوارض چشمی هم به دلیل ویروس هپاتیت B روی دهند.

واسکولیت شبکیه: التهاب عروق خونی ناشی از ضایعات به جامانده از تهاجم خارجی توسط ویروس یا باکتری موجب بروز واسکولیت شبکیه در داخل چشم می شود. کاهش جریان خون منجر به ایجاد لکه های سفید در شبکیه شده که به «نقاط پنبه ای» معروف هستند. این نقاط زمانی ظاهر می شوند که بافت شبکیه جریان خون و اکسیژن دریافت نمی کند.

فلج عصب سوم: از آنجائیکه هپاتیت B می تواند موجب فلج شدن عصب سوم جمجمه شود، حرکت ماهیچه چشم هم می تواند در معرض خطر قرار گیرد. عصب سوم جمجمه، از مغز شروع شده و در کل بدن عبور می کند. از آنجائیکه این عصب مسئول حرکت چشم و تغییر اندازه مردمک چشم است، در صورت آسیب می تواند به چشم ها و مردمک ها صدمه بزند. چنین مشکلی زمانی اتفاق می افتد که اجزای سیستم ایمنی در یک محل تجمع یافته که در نتیجه منجر به کمبود جریان خون به عصب سوم شده و در نتیجه این عصب فلج می شود.

نوریت و یووییت اُپتیک: نوریت به عنوان مرگبارترین عارضه، نتیجه ایجاد التهاب حاد عصب باصره است که چشم ها را به مغز متصل می کند. یووییت هم یک مشکل التهابی دیگر است که به بافت جلویی چشم آسیب می رساند. ضایعات سیستم ایمنی و آنتی بادی های حمل شده از طریق ویروس مسئول بروز این مشکلات هستند.

عوارض جانبی درمان: متخصصان عنوان می کنند درمان هپاتیت B می تواند دارای عوارض جانبی تاثیرگذار بر چشم ها باشد. از اینرو دارو Interferon که برای درمان هپاتیت B استفاده می شود می تواند منجر به بروز مشکلات چشمی به شکل رتینوپاتی شود. نقص در عروق خونی بخش سفید چشم، جداشدگی پرده شبکیه، نوروپاتی اُپتیک و افزایش فشار چشم می تواند ناشی از مصرف دارو Interferon باشد. حتی برخی از این مشکلات می تواند منجر به نابینایی شود.

متخصصان توصیه می کنند در صورت ابتلا به هپاتیت حتما با چشم پزشک هم مشورت نمایید.