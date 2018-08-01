چهار مشکل پیش روی سرمربی رئال/ انتخاب جانشین شماره ۹ دغدغه اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حال تجربه کردن تابستانی شلوغ‎تر از همیشه است. از آمدن خولن لوپتگی، سرمربی جدید تا رفتن رونالدو و بررسی شرایط برای بهبود وضعیت تیم. این‌ها مهم‎ترین نکات باشگاه هستند.

در این باشگاه نه تنها چندین بازیکن به دنبال خروج از رئال هستند، بلکه بازیکنی در آستانه ورود نیست و در واقع سرمربی وظیفه سختی در پیش دارد.

مشکل شماره ۹

هنوز مشخص نیست رئال دقیقا به یک مهاجم نیاز دارد یا نه، اما حتی اگر سرمربی به دنبال جانشین رونالدو باشد باید دید چه بازیکنی برای این پست مناسب است. انتخاب هواداران هری کین است، روبرت لواندوفسکی هم یکی از گزینه‌ها است، اما باید دید چه بازیکنی به تیم وارد خواهد شد.

انتقال آزارد

چند فاکتور باعث شده این انتقال فریبنده باشد. چلسی برای فروش او رقمی هنگفت می‎خواهد، اما او بازیکن مورد علاقه رئیس باشگاه رئال است، سرمربی هم او را دوست دارد و شاید به زودی شاهد حضور این بازیکن در تیم باشیم.

خروج تئو

رئال سوسیداد به دنبال جذب تئو است. باشگاه در حال بررسی گزینه انتقال احتمالی او است، اما اگر برود سرمربی مشکل خواهد داشت. یا باید بازیکنی را از آکادمی برای پشتیبانی مارسلو بیاورد، یا به ناچو فرناندس اعتماد کند.

وضعیت دروازه‏‌بانی

رئال کاملا آماده است تا تایبوت کورتوا، دروازه‌‏بان چلسی را به خدمت گیرد. همه چیز تمام شده و تنها موافقت چلسی مانده است. در صورتی که او به تیم بیاید نه تنها وضعیت کیلور ناواس بحرانی می‌‏شود، بلکه آینده دروازه‌بانان دیگر هم مبهم خواهد شد، چون لوپتگی به دنبال تغییر در کادر دروازه‏‌بانی تیمش است.