به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه اجتماع طرح نور شهرک همت از دستگیری کلاهبردار اینترنتی در شاهرود خبر داد و ابراز کرد: در پی وصول شکایت یکی از شهروندان نسبت به خالی شدن حساب بانکی از طریق کلیک بر روی لینکی در فضای مجازی، این موضوع مورد پیگیری پلیس فتای شاهرود قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این شهروند پیامی با موضوع خرید اینترنتی در یکی از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده و با کلیک بر روی آن متأسفانه مال خود را باخته بود، افزود: شخص کلاهبردار با استفاده از اطلاعات بانکی فرد توانسته بود یک میلیارد ریال خرید اینترنتی انجام شود.

فرمانده انتظامی شاهرود بیان کرد: بعد از تحقیقات تخصصی پلیس فتا موضوع دستگیری و شناسایی فرد مظنون در دستور کار قرار گرفت و مبلغ سرقت شده یک میلیارد ریالی، در یک ساعت به حساب شخص مال باخته بازگشت.

شائینی با بیان اینکه این فرد در نهایت دستگیر و برای رسیدگی به جرایم به دادسرا ارجاع شد، افزود: مجرمان با راه اندازی سایت جعلی و ارسال پیامک اقدام به فریب مردم می‌کنند لذا مردم باید کمال مراقبت را به خصوص در فضای مجازی داشته باشند.