۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۳

در سیبری؛

ماده ای سخت تر از الماس در شهاب سنگ کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به گفته محققان روس یک نوع ماده معدنی جدید در شهاب سنگ کشف شده که از الماس سخت تر است.

دو سال قبل جویندگان طلا در سیبری این سنگ فضایی را یافتند. از آن زمان تاکنون آزمایش های متوالی روی این نمونه انجام شده است. به گفته کارشناسان این شهاب سنگ حاوی یک ماده ناشناخته است که در فضا تشکیل شده و آنها ماده مذکور را Uakitite نامگذاری کرده اند.  

بوریس شوستوف مدیر انسیستو ستاره شناسی آکادمی علوم روسیه می گوید: کشف مواد معدنی جدید در شهاب سنگ ها پدیده ای معمول است زیر آنها تحت شرایط متفاوتی از زمین تشکیل می شوند.

این شهاب سنگ در ۲۰۱۶ میلادی در منطقه Buryatia در جنوب روسیه کشف شد. مقدار این ماده جدید بسیار کم بود و باید تحت آزمایش های مخصوص از جمله پراش الکترونی قرار می گرفت.  

به هرحال محققان دانشگاه فدرال اورل، دانشگاه نووسیبیرسک و موسسه زمین شناسی در سیبری این کشف را انجام داده اند.

دانشمندان شهاب سنگ را در دمای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد قرار دادند. در این وضعیت نوعی troilite daubreelite (ترولیت کانی با قابلیت هدایت الکتریسیته و daubreelite نوعی سولفید معدنی نادر است)  به وجود آمد که یکی از مواد تشکیل دهنده آن uakitite است. در بیانیه دانشگاه آمده است: این شهاب سنگ در آزمایش ها نوعی کریستال های ایزومتریک (به شکل daubreelite)  یا دانه هایی گرد(به شکل schreibersite) تشکیل داد.

قطر دانه های uakitite کمتر از ۵ میکرومتر بود. این ماده معدنی جدید با carlsbergite CrN و osbornite TiN مرتبط است. به دلیل اندازه بسیار ریز uakitite ارزیابی ویژگی های آن ممکن نبود. اما دانشمندان معتقدند این ماده دارای فازی زرد و شفاف و سخت تر از الماس است.

شیوا سعیدی

    • سید حسین IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۰
      سلام من از این شهاب سنگ دارم با اینکه جذب اهن ربا نمیشود اما جریان الکتریسیته را به خوبی از خود عبور می دهد برای فروش به موسسات علمی آماده ام

