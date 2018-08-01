شریک بودن در غم دیگران از صفات مؤمن است/تقدیر از خدمات بهشت زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) در روزهای پایانی دهه کرامت با شرکت اکثریت پرسنل سازمان بهشت زهرا (س) و شهرداری حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، جشن بزرگ کرامت با سخنرانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی آغاز و در ادامه حاج حمید منتظر از مداحان بنام کشور در مدح و ثنای ائمه اطهار(ع) به ملودی خوانی پرداخت.

حجت الاسلام والمسلمین استاد کاظم راشد یزدی ضمن ابراز خوشنودی از حضور در جمع کارکنان سازمان بهشت زهرا(س) گفت: من امروز در جمع شما حاظر شده ام تا آیینه ای در روبروی شما بگیرم و زیبایی ها و حسنات شما را نمایان کنم تا بدانید که چقدر کارتان و خدمتی که انجام می دهید، زیباست و ارزش دارد و خدمت شما در زمره بالاترین ثواب ها و نزد خداوند بسیار ارزشمند است.

راشد یزدی شریک بودن در غم دیگران را از صفات مؤمن برشمرد و گفت: انسان باید به خدا و مردم عشق بورزد و به خاطر خدا به مردم محبت داشته باشد، بهترین راه بندگی این است که انسان به هم نوع خود خدمت کند و خود را در غم دیگران شریک و غمگین بداند و هر خیری که برای خودش می خواهد برای دیگران هم بخواهد و دیگران را در خیر خودش هم شریک کند.

وی در ادامه تصریح کرد: همدردی کردن با مردم و خود را با غم های دل آنان شریک دانستن و با آنان همراهی کردن و این را برای خود وظیفه دانستن از خصوصیات برجسته مؤمنین است که شما کارکنان شریف و با اخلاق سازمان بهشت زهرا(س) این کار را به بهترین شکل آن درهمه روزها و لحظات انجام می دهید.

وی در ادامه به شاد بودن مومن از اعماق وجود اشاره کرد و گفت: مومنین به واسطه عشق به خداوند و درک صفات حسنه از عماق وجود شاد هستند و دیگران را نیز شاد می کنند و این شادی لازم است در زندگی همه ما جاری و ساری باشد.

راشد یزدی به نظم ، انضباط و زیبایی خدمت رسانی به شهروندان در سازمان بهشت زهرا(س) اشاره کرد و تاکید کرد: این همه زیبایی در کار و خدمتی که شما ارائه می کنید از نشانه های رشد و تعالی سازمانی شماست و به همه دستگاه ها و نهادهای دولتی توصیه می کنم از نظم و انضباط حاکم بر بهشت زهرا(س) الگو برداری کنند.

وی به واجب کفایی بودن شغل شریف تطهیر کنندگی اشاره کرد و گفت: خدمت شما در زمره خدمات شایسته و متعالی است و به واسطه خدمتی که شما ارائه می کنید واجب خداوند از عهده دیگران برداشته می شود.

در پایان این مراسم حجت الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی به همراه سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) از هشت نفر از حاظرین در جلسه به نام و یاد هشتمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا (ع) تقدیر کردند.