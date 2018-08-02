سرمایه ایرانیان خارج از کشور ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد می شود

مجید حلاج زاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ آثار هنرمندان استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه ظرفیت های هنری ارزشمندی در مناطق مختلف ایران داریم که می تواند ارزآوری داشته باشد و در کشورهای خارجی به فروش برسد.

۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند

حلاج زاده بیان کرد:در حال حاضر بیش از ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند و این ظرفیت می تواند در حمایت از آثار هنری مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهارداشت:شعار «هر خانه یک اثر هنری» با فرهنگ سازی و بسترسازی می تواند مهیا شود و بویژه این کار در خارج از کشور قابل اجراست و امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام برداریم.

رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور یادآورشد: در کنار دادن مشاوره های حقوقی و تامین خدمات لازم در حوزه های مختلف به نظر می رسد باید زمینه معرفی استعدادها، توانمندی های صنعتی، تولیدی، کشاورزی و هنری و نیز ظرفیتهای سرمایه گذاری در داخل کشور را برای ایرانیان مقیم خارج مهیا کنیم تا بتوانیم بخشی از سرمایه ها را برای حضور در ایران جذب کنیم.

۲۴ هزار میلیارد دلارسرمایه ایرانیان خارج از کشور

حلاج زاده اضافه کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و مشکلات جدی است باید بتوانیم از همه توان و ظرفیت داخلی و خارجی برای خروج از رکود استفاده کنیم که در این راستا می توانیم با معرفی اصولی و منطقی توانمندی ها این ارتباط را برقرار کنیم.

وی اظهارداشت:سرمایه ایرانیان خارج از کشور بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد دلار برآورد می شود که اگر حتی یک درصد آن وارد ایران شده و در عرصه های مختلف بکار گرفته شود می تواند تحول خوبی در اقتصاد ایجاد کند.

حلاج زاده تصریح کرد: در صدد راه اندازی بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور هستیم تا بتوانیم برنامه ریزی مدونی برای فعالیتهای آینده داشته باشیم.

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در قزوین برپا می شود

رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: در صددیم بزودی نمایشگاهی از فرصت های سرمایه گذاری در مهرماه در قزوین برگزار کنیم تا با استعداد و توان استان در بخش های مختلف آشنا شویم.

وی بیان کرد: آمادگی داریم در خارج از کشور هم نمایشگاهی از آثار هنری و نیز فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای هلند، اکراین، استرالیا و اتریش برپا کنیم تا بتوان به اقتصاد هنر و صادرات آثار هنری به خارج از مرزها نیز کمک کرد.