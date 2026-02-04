چالش ترافیک و پارکینگ در نیمه شعبان امسال قم مدیریت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین دهناد بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: همانند سال‌های گذشته، مدیریت شهری قم با نگاه پیش‌دستانه، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای را برای ایام نیمه‌شعبان در دستور کار قرار داده تا زائران، مسافران و شهروندانی که در این ایام به شهر مقدس قم مشرف می‌شوند، از خدمات مطلوب و میزبانی شایسته برخوردار باشند.

وی افزود: این برنامه‌ریزی‌ها صرفاً به یک حوزه محدود نشده و طیف وسیعی از اقدامات خدماتی، عمرانی، حمل‌ونقلی، ترافیکی و فرهنگی و اجتماعی را شامل می‌شود که هدف نهایی آن، تسهیل تردد، ارتقای ایمنی و افزایش رضایتمندی زائران و شهروندان است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک بیان کرد: از ماه‌ها پیش، شناسایی نقاط مناسب برای پارک خودروهای شخصی در محدوده بلوار آیینی پیامبر اعظم و اطراف مسجد مقدس جمکران انجام شد و متناسب با حجم پیش‌بینی‌شده مراجعات، برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی این فضاها صورت گرفت.

وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم سال‌های گذشته، کمبود فضاهای مناسب برای توقف خودروها بود، اما امسال بخش قابل‌توجهی از پارکینگ‌های ورودی و مسیرهای منتهی به محدوده مراسم آسفالت شده و با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و احتمال بارندگی، بستر مناسب‌تری برای استقرار خودروها فراهم شده است.

دهناد ادامه داد: علاوه بر این، عملیات تسطیح، آماده‌سازی و بهسازی فضاهای پارکینگ که هر یک در وسعت چند هکتار پیش‌بینی شده‌اند، از قبل به انجام رسیده تا تردد و توقف خودروها بدون مشکل و با کمترین اختلال صورت گیرد.

وی با تشریح تمهیدات حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: در این بخش نیز برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی انجام شده و از میادین اصلی و نقاط مختلف شهر، سرویس‌های مستقیم اتوبوسرانی به سمت مسجد مقدس جمکران فعال شده‌اند تا شهروندان و زائران بتوانند بدون استفاده از خودروی شخصی به محل برگزاری مراسم منتقل شوند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: در محدوده رینگ اول مسجد مقدس جمکران نیز مسیر مجزایی برای تردد ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده است که این اقدام با هدف کاهش تداخل با عابران پیاده و سایر وسایل نقلیه و همچنین افزایش ایمنی و نظم ترافیکی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در اولویت‌بخشی به حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: توصیه و ترجیح مدیریت شهری این است که شهروندان در صورت امکان، از اتوبوس‌های عمومی برای حضور در مراسم استفاده کنند، اما برای افرادی که با خودروی شخصی مراجعه می‌کنند نیز امکانات مناسب و سامان‌یافته‌ای برای پارک خودرو در نقاط مختلف پیش‌بینی شده است.

دهناد در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات شهری اشاره کرد و گفت: امسال بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز به‌صورت دائمی در محدوده برگزاری مراسم ایجاد شده که از جمله آن می‌توان به احداث و تجهیز سرویس‌های بهداشتی در فضاهای زیرگذر بلوار پیامبر اعظم اشاره کرد که با تلاش مجموعه شهرداری قم آماده بهره‌برداری شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: با مجموعه اقداماتی که در بخش‌های مختلف خدماتی، عمرانی، حمل‌ونقل و پشتیبانی انجام شده است، زائران و همشهریان عزیز بتوانند ایام نیمه‌شعبان و جشن‌های میلاد حضرت مهدی (عج) را در شهر قم با خاطره‌ای خوش، آرامش خاطر و نشاط معنوی سپری کنند.